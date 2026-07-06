Vox Granada achaca a PP y PSOE la "politización" de la Policía Local y exige "disculpas" a todos los granadinos

La viceportavoz de Vox Granada, Mónica Rodríguez Gallego - GRANADA

GRANADA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox ha afeado que la "politización" de la Policía Local de Granada por parte de los gobiernos del PP y del PSOE ha llevado a las investigaciones judiciales sobre presuntos amaños en las oposiciones, por lo que les exige que pidan "disculpas" a todos los granadinos por la situación generada en el Cuerpo de agentes locales.

Por su parte, la viceportavoz de Vox Granada, Mónica Rodríguez Gallego, ha hecho referencia a las noticias publicadas en los medios de comunicación "revelando hechos muy graves sobre la instrumentalización política de la Policía Local de Granada y los tejemanejes en los exámenes para beneficiar a quienes eran afines a alguna de las dos facciones, dando la razón a lo que solo Vox ha denunciado desde el principio, en el origen y responsabilidad de todo este entramado están el PP y el PSOE", según ha precisado la formación en una nota.

"Granada se merece un cuerpo de la Policía Local a la altura de los agentes, profesionales comprometidos, que llevan años sufriendo esta situación por culpa del PP, del PSOE y sus afines", ha insistido Rodríguez Gallego, al tiempo de añadir que "no nos sorprende el silencio ante estas informaciones tanto del PP como del PSOE. La gestión de los dos partidos se encuentra bajo sospecha".

"Cuando Vox gobierne en el Ayuntamiento de Granada no nos va a temblar el pulso para limpiar todo lo que haya que limpiar, porque nosotros no tenemos que tapar nada como el PP o el PSOE", ha agregado la viceportavoz.

En suma, desde Vox han recalcado que "somos un partido limpio que no tiene nada por lo que callar, ni en el Ayuntamiento ni en ninguna otra administración, por eso estamos igual de indignados que cualquier vecino de Granada que paga sus impuestos, que exigen más policías en la calle y que ahora descubre como las dos facciones políticas, la del PP y la del PSOE, jugaban con el cuerpo a su antojo".