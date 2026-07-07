Vox Granada apunta que las solicitudes de regularización supondrán "más de un 13% de población inmigrante con ayudas"

El diputado nacional de Vox por Granada, Jacobo Robatto. - VOX GRANADA

GRANADA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Granada, Jacobo Robatto, ha alertado de las consecuencias que tendrá para la provincia el proceso de regularización "masiva" de inmigrantes impulsado por el Gobierno de España y sus socios, después de conocerse que 16.629 "ilegales" han solicitado regularizar su situación en Granada.

Según ha concretado la formación en una nota, Robatto ha criticado que esta cifra supone "un auténtico disparate" y ha advertido de que estas solicitudes representan un "aumento inmediato" de más del trece por ciento sobre la población extranjera ya existente en la provincia, que actualmente se sitúa en 123.481 personas nacidas en el extranjero, según los últimos datos del INE.

"El Gobierno está premiando la inmigración ilegal y lanzando un mensaje peligrosísimo de que entrar ilegalmente en España acaba teniendo recompensa", ha señalado el diputado de Vox, que ha precisado que Granada ya vive una "fuerte presión" sobre los servicios públicos, especialmente en sanidad, educación, vivienda y ayudas sociales, señalando que esta regularización "agravará todavía más la situación de muchas familias españolas".

"Mientras miles de granadinos tienen dificultades para acceder a una vivienda, llegar a fin de mes o conseguir una cita médica, el Gobierno sigue destinando recursos públicos a quienes han entrado ilegalmente en nuestro país", ha afirmado Robatto.

El diputado de Vox por Granada ha insistido en que el "incremento masivo" de población extranjera "también está teniendo consecuencias directas sobre la seguridad y la convivencia en los barrios". En este sentido, el diputado nacional ha advertido de la "creciente presencia" de "culturas incompatibles con nuestros valores y nuestras normas de convivencia".

Además, Robatto ha subrayado el "preocupante" aumento de "determinados delitos" en la provincia. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, los delitos contra la libertad sexual han aumentado en Granada un 45,8 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, las violaciones han crecido un 14,3 por ciento, mientras que el resto de delitos contra la libertad sexual se han disparado un 55,9 por ciento. "Los datos hablan por sí solos, las políticas de fronteras abiertas tienen consecuencias reales sobre la seguridad de los españoles y sobre la tranquilidad en nuestras calles", ha subrayado.

MEDIDAS DE VOX

Robatto ha apostillado que Vox ha impulsado una batería de medidas para "frenar este proceso de regularización masiva", entre ellas la presentación de un recurso formal ante el Tribunal Supremo contra el decreto aprobado por el Gobierno, así como iniciativas parlamentarias en el Congreso, parlamentos autonómicos y ayuntamientos para exigir su rechazo.

Además, también reclama una auditoría exhaustiva de todas las nacionalidades concedidas a inmigrantes en los últimos años, con el objetivo de "revisar posibles irregularidades y reforzar el control sobre los procesos de adquisición de la nacionalidad española".

Por último, Robatto ha concluido señalando que "Vox seguirá defendiendo unas fronteras seguras, la prioridad nacional para los españoles y una inmigración legal, ordenada y compatible con nuestra cultura y nuestras leyes".