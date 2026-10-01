Vox Granada critica el abandono de la zona Norte de la ciudad y reclama soluciones de seguridad en el distrito

Imagen de miembros de Vox en Granada. - VOX GRANADA

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha criticado el "abandono" que sufre la zona Norte de la ciudad por parte del equipo de gobierno del PP, mientras los vecinos afrontan una "situación de creciente inseguridad" que afecta a la convivencia en varios barrios del distrito.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada, Paloma Gómez Enríquez, ha visitado la zona Norte para conocer de primera mano las preocupaciones y demandas de los vecinos. "El Ayuntamiento debe adoptar medidas urgentes para dar respuesta a los problemas que afectan a estos barrios", ha incidido, según ha recogido la formación en una nota.

"La principal cuestión que nos trasladan son los cortes de suministro eléctrico, relacionados con plantaciones de marihuana instaladas en el interior de viviendas de la zona Norte, perjudicando a los vecinos que pagan religiosamente su recibo de la luz y cumplen con la legalidad. Esta lamentable situación también está obligando a algunos residentes a abandonar sus viviendas ante la presión ejercida por redes vinculadas al narcotráfico", ha revelado Gómez Enríquez.

La portavoz de Vox también ha puesto el foco en los episodios de peleas organizadas en la zona Norte que derivó en el fallecimiento de uno de los participantes y la posterior detención de personas presuntamente relacionadas con estos hechos. "Es otro síntoma más de la falta de medios a la que el Gobierno de Pedro Sánchez somete a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, no podemos tolerar que continúe la inseguridad en nuestras calles", ha reclamado.

Según la formación, a esta situación se suma la preocupación existente por los ataques contra los autobuses urbanos de Granada a su paso por determinados puntos de la zona Norte. "Los episodios de apedreamientos contra líneas de transporte urbano, y también disparos como los ocurridos en 2025, afectan tanto a los trabajadores del servicio como a los usuarios y genera desprotección".