Vox Granada critica al PP tras el rechazo más de 60 enmiendas a los presupuestos de la Junta

La portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez - VOX GRANADA

GRANADA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Granada, Beatriz Sánchez ha valorado este miércoles como un "nuevo despropósito" y un "engaño a los granadinos" el rechazo por parte del PP a las más de 60 enmiendas presentadas por el GP VOX en Andalucía a los Presupuestos de la Junta para 2026.

Según una nota remitida por el partido, estas enmiendas recogían un paquete de medidas para paliar los problemas endémicos de la capital en temas de absoluta prioridad como la sanidad, educación, vivienda o un verdadero impulso en infraestructuras culturales para el proyecto de Granada Capital Cultural Europea 2031.

Por su parte, Sánchez ha señalado que la Junta ha rechazado enmiendas "de puro sentido común, que no tienen carga ideológica y que responden a las necesidades reales de los barrios y de los ciudadanos".

Asimismo, ha equiparado estas cuentas con las del PP de Ayuntamiento de Granada, que ha calificado como "centradas en la propaganda, la presión fiscal y la mala gestión".

Las enmiendas presentadas por VOX para Granada a los Presupuestos de la Junta incluían medidas "inaplazables" como el refuerzo del personal de atención primaria en todos los centros de salud, además de actuaciones como la ampliación del Centro de Salud de Casería de Montijo, la dotación de mayores medios técnicos y de personal al Centro de Salud de Gran Capitán o una inversión en el Centro de Salud de Fortuny Velutti.

En materia de vivienda, Vox ha subrayado que la Junta "ha negado" la propuesta de impulsar la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), además de un plan de regeneración de la Zona Norte de Granada capital, con un paquete de 10 millones de euros para la rehabilitación de las viviendas propiedad de la Junta de Andalucía ubicadas en los barrios de Cartuja, Almanjáyar, La Paz y Rey Badis, a lo que se suman otros 6 millones de euros para rehabilitación y regeneración urbana de estos barrios.

Por otro lado, en materia de educación, además de reclamar actuaciones de mejora en centros como el CEIP Eugenia de Montijo de Granada, el IES Padre Suárez o la residencia escolar de Virgen de las Nieves, las enmiendas rechazadas por el PP "incluían un incremento urgente de las plantillas docentes en las etapas de Educación Infantil y Primaria".

"Los presupuestos del Gobierno de Moreno Bonilla no solucionan las necesidades que la ciudad tiene y, lo que es peor, con su rodillo de la mayoría absoluta, tal y como pasa en la capital, se niegan a escuchar las propuestas sensatas y con los pies en el suelo que plantea VOX", ha lamentado Sánchez.

También ha indicado que otras propuestas rechazadas por el PP han sido el impulso al Espacio Escénico o la conservación de los conventos, camarines y otros espacios sacros singulares para reforzar la Capitalidad Cultural, el apoyo a la natalidad, la rehabilitación de las áreas deportivas del Llano de la Perdiz o un plan para mejorar los regadíos en la olvidada Vega de Granada.

Ricardo López Olea ha indicado que VOX es "el partido que más enmiendas ha presentado en Andalucía para mejorar y corregir los presupuestos del Ejecutivo de Moreno Bonilla".

En total, el Grupo Parlamentario ha registrado 1.361 enmiendas en toda Andalucía, de las cuales más de 170 corresponden específicamente a la provincia de Granada, movilizando más de 150 millones de euros.

"El PP andaluz presume de un presupuesto de más de 51.000 millones, pero niega a los granadinos unas iniciativas imprescindibles y ha rechazo el 99,6% de las inversiones que demandaba VOX para nuestra provincia", ha concluido el presidente de VOX Granada.