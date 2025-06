Vox indica que "quiere una Andalucía de propietarios y no de inquilinos eternos"

GRANADA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha defendido este lunes, durante una comparecencia ante los medios en Granada, una comunidad autónoma con "más propietarios y menos inquilinos eternos", para lo que ha defendido la necesidad implementar políticas que traigan "menos impuestos, menos burocracia, más suelo, más inversión" como única manera de "dar respuesta al problema" de la crisis habitacional que padecemos en nuestra región.

Como ha denunciado Gavira, "España no tenía un problema de acceso a la vivienda digna como tenemos ahora", el cual ha achacado directamente a las políticas del bipartidismo de PP y PSOE, a quienes ha culpado directamente como responsables haber "generado un problema" con la vivienda que antes no existía y ser los principales "interesados en no dar una respuesta" al mismo.

Así, ha explicado cómo "la ley de Vivienda de Sánchez es como su gobierno, una inutilidad que no vale absolutamente para nada", mientras que en Andalucía está el Ejecutivo del PP de Moreno en la Junta que "dedica unas partidas presupuestarias ridículas a la inversión en vivienda", según ha detallado Vox en una nota de prensa.

En este sentido, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz ha anunciado el próximo registro de una iniciativa parlamentaria "destinada a que la vivienda sea más barata en Andalucía", lo cual "pasa evidentemente por liberar el suelo que está secuestrado por parte de ayuntamientos y comunidad autónoma, así como por tener menos burocracia, menos travas administrativas, menos impuestos y de recuperar esas deducciones que han desaparecido", estas últimas bajo el mandato del Gobierno del Partido Popular.

Gavira también ha apuntado la necesidad de "aumentar la inversión en vivienda" por parte de las administraciones públicas, así como por un plan de vivienda para jóvenes que les permita acceder a "créditos blandos" para la compra de una vivienda. En definitiva, ha concluido el portavoz de VOX, una batería de medidas que faciliten "un mayor acceso a la vivienda para que los precios bajen".

Cabe destacar, como ha denunciado Gavira, cómo "se están disparando los precios" de las viviendas de protección oficial, las cuales se están pagando a "precio de oro", poniendo como ejemplo la ciudad de Sevilla donde "hay VPO, que se supone que son viviendas para personas que tienen unos ingresos más limitados, y cuyo precio son de hasta 300.000 euros".

En lo que a los precios de las viviendas de renta libre, "también se encuentran disparados", ha apuntado Gavira, como, por ejemplo, en Granada, donde "ya hay viviendas que se pagan al precio de la Comunidad de Madrid", cuando "un granadino tiene que trabajar 33 semanas más al año que un madrileño para ganar lo mismo".

A todo esto, hay que añadir, apunta el portavoz de Vox, las "ocurrencias" tanto de PP como de PSOE para dar solución al problema habitacional que tenemos en Andalucía, como la "precariedad vertical" de los minipisos que proponen los populares en Málaga; la idea de "comprar un dormitorio de un piso" para vivir, como se ha llegado a plantear en Granada.

"Eso no es lo que quiere Vox, nosotros queremos muchos propietarios y menos inquilinos, y el inquilino que lo sea por una decisión libre, no por una decisión en la que desemboque empujado por la política del mercado", ha subrayado Gavira.