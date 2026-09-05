Vox insta en el Parlamento a condenar la "pretensión" sobre Ceuta y Melilla y a suspender el Tratado con Marruecos

Varios inmigrantes acampados en una playa, a 1 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Vox ha registrado en el Parlamento andaluz una Proposición no de ley con diez puntos para que la Cámara autonómica rechace la "pretensión" de Marruecos sobre Ceuta y Melilla; condene las declaraciones del Gobierno marroquí en las que calificaba a las dos ciudades autónomas como "territorios ocupados"; inste al Gobierno de España a exigir "formalmente al Reino de Marruecos a una declaración pública, expresa e inequívoca de respeto a la soberanía e integridad de España"; promover "inmediatamente" la suspensión del Tratado de Amistad de 1991 y revisar el "conjunto de instrumentos de las relaciones bilaterales con Marruecos para garantizar que cualquier cooperación quede presidida por los principios de reciprocidad y respeto de la soberanía española".

Así figura en la PNL remitida por Vox a los medios, y en la que además se propone que el Parlamento andaluz inste al Gobierno de España a "exigir a Marruecos que acepte sin excusa formal ni material todos los retornos, devoluciones y expulsiones del territorio español de cualquier persona de nacionalidad marroquí, mayor o menor de edad, adoptados administrativa o judicialmente, habilitando de forma inmediata los medios y logística precisos para su entrega y recepción".

Vox remarca en la iniciativa que "Ceuta y Melilla son parte integrante e inseparable de España". "La soberanía española sobre estos territorios no está sometida a negociación, discusión o transacción alguna", dice el texto. Por lo que la calificación de "territorios ocupados" por parte del Gobierno de Marruecos, "no puede considerarse opiniones aisladas ni declaraciones carentes de relevancia institucional".

En este punto, el grupo parlamentario sostiene que "el respeto de la soberanía y la integridad territorial no constituyen una consideración accesoria a las relaciones hispano-marroquíes sino un elemento esencial que se halla en los cimientos de cualquier tipo de relación que se desee mantener y sin duda ninguna, uno de los fundamentos jurídicos sobre los que descansa el Tratado de Amistad" firmado el 4 de julio de 1991.

Siendo esto así, según Vox, "no resulta política ni jurídicamente coherente mantener indefinidamente un régimen bilateral de amistad y buena vecindad con un Estado cuyos propios ministros reivindican territorios sujetos a la soberanía de España". "La política exterior española hacia Marruecos no puede seguir basada en la aceptación de una contradicción permanente: proclamar unas relaciones extraordinarias y privilegiadas en todos los órdenes mientras Rabat mantiene abierta una reivindicación sobre territorio español", concluye la iniciativa de Vox.