Vox lamenta el "octubre negro" en Lucena y pide "repatriar inmigrantes ilegales y expulsar a quien delinca"

Representantes de Vox en Lucena. - VOX

LUCENA (CÓRDOBA, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz adjunta de Vox en el Parlamento de Andalucía y presidenta de Vox en Córdoba, Paula Badanelli, ha lamentado este lunes en Lucena "un octubre negro marcado por robos, agresiones y reyertas" y ha reclamado "una política migratoria que garantice el respeto a las leyes y la seguridad en las calles", de manera que "se repatríe a los inmigrantes ilegales y se expulse a los extanjeros que delincan".

Acompañada por el candidato de Vox al Senado, Salvador Vacas, y la concejal en el Ayuntamiento de Lucena, Laura Sánchez Sicilia, Badanelli ha reprochado que "desgraciadamente" tenga que "hablar de cosas de las que no nos gustaría tener que hablar en Lucena", al atribuir a "inmigrantes la participación en episodios delictivos" a los que se ha referido durante su intervención. Frente a las críticas que recibe su formación, ha defendido que "Vox pone sobre la mesa datos".

Así, la dirigente ha reclamado "la repatriación de quienes entren ilegalmente en España y la expulsión de los extranjeros que cometan delitos, mediante los procedimientos legalmente establecidos". "Queremos la repatriación de todo aquel que entre por la puerta ilegal; la repatriación de todo aquel que venga a delinquir, que cumpla las penas en sus países", ha declarado.

Badanelli también ha defendido "el retorno de quienes vienen a vivir del cuento". "No puede ser que aquí la gente venga a vivir de nuestros impuestos y venga a no trabajar y, al final, a poner en peligro el Estado de bienestar", ha sostenido.

"No hay país que soporte una política de fronteras abiertas", ha advertido la presidenta de Vox Córdoba, quien ha contrapuesto esta situación al "esfuerzo de los empresarios, autónomos y trabajadores de Lucena". "El emprendimiento, el empleo y la valentía de los empresarios han sido siempre una locomotora en la provincia y también en nuestra autonomía", ha destacado.

La representante de Vox ha situado la seguridad entre sus compromisos con la ciudad, junto a "la mejora de la sanidad, la creación de empleo y el suministro eléctrico necesario para el desarrollo de sus polígonos industriales". "Va a haber libertad y seguridad en nuestras calles", ha afirmado, al tiempo que ha reclamado "una atención sanitaria adecuada y más especialistas para evitar desplazamientos fuera de Lucena".

Durante la comparecencia, ha destacado la trayectoria del candidato al Senado, Salvador Vacas, médico del 061 y "una persona conocida y reconocida en Lucena, comprometida con su pueblo". "Es un honor que una persona como él haya aceptado venir en nuestras listas", ha expresado, antes de pedir "un respaldo amplio para que pueda representar a los lucentinos en el Senado".

Así, Badanelli ha reclamado el voto a Vox en las próximas elecciones generales para llevar estas propuestas al Gobierno de España. "Necesitamos un apoyo fuerte para poder entrar con fuerza en el Gobierno, echar al traidor de Sánchez y poner nuestras políticas en marcha", ha transmitido.