Vox lleva al Ayuntamiento de Córdoba la "creciente inseguridad en Lepanto" y exige medidas

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Marta León. - VOX

CÓRDOBA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Córdoba llevará al Pleno ordinario de agosto, que se celebra el próximo 23 de julio, una pregunta escrita para exigir al equipo de Gobierno local una "respuesta clara" ante la "creciente inseguridad" que "vienen denunciando desde hace meses los vecinos del barrio de Lepanto, especialmente en el entorno del Centro de Salud Levante Sur".

Según ha informado Vox en una nota, la portavoz, Marta León, ha registrado esta iniciativa tras recibir "numerosas quejas de residentes de la zona que alertan de un incremento de los altercados, amenazas y episodios de violencia" que están generando una creciente sensación de "inseguridad y afectando gravemente a la convivencia".

La iniciativa de Vox, "de plena actualidad, coincide con los reciente altercados de este fin de semana", que describen "un preocupante aumento de las peleas, insultos, amenazas e incluso un incendio que estuvo a punto de alcanzar un vehículo en el aparcamiento situado junto al centro sanitario".

Además, han agregado desde Vox, las asociaciones vecinales han reclamado "un refuerzo de la presencia policial ante los continuos incidentes registrados en la zona". "Los vecinos llevan demasiado tiempo trasladando su preocupación sin que se les ofrezcan soluciones eficaces. No podemos normalizar que acudir al centro de salud, ir a trabajar o simplemente caminar por el barrio se convierta en una situación de riesgo", ha afirmado León.

Por ello, la portavoz del Grupo Municipal Vox preguntará al Gobierno municipal "qué actuaciones concretas ha realizado o tiene previsto impulsar, en coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, para reforzar la presencia policial, prevenir la delincuencia y garantizar la seguridad de los vecinos, más allá del mero cumplimiento de las ordenanzas municipales".

Marta León ha insistido en que "la seguridad es un derecho fundamental y la primera obligación de cualquier administración es proteger a los ciudadanos". En este sentido, considera "imprescindible actuar con rapidez para recuperar la tranquilidad en un barrio que lleva demasiado tiempo sufriendo problemas de convivencia".

"Desde Vox seguiremos siendo la voz de los vecinos que reclaman vivir con normalidad y sin miedo. Escuchar sus preocupaciones y exigir soluciones reales es nuestra obligación", ha concluido Marta León.