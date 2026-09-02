Vox lleva a la Diputación la exención del IBI para las viviendas afectadas por los terremotos en Granada

El portavoz de Vox en la Diputación provincial de Granada, Gustavo de Castro, - VOX

GRANADA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Diputación provincial de Granada, Gustavo de Castro, tiene previsto defender en el próximo pleno de septiembre una moción para que el Gobierno de España establezca una exención extraordinaria del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para las viviendas de los pueblos de la provincia que hayan sufrido daños o hayan tenido que ser desalojadas como consecuencia de los terremotos de agosto, con devolución de las cantidades ya abonadas y compensación a los ayuntamientos.

"Queremos que ninguna familia se sienta abandonada", ha señalado De Castro. El portavoz del grupo provincial de Vox ha subrayado que muchas familias siguen afrontando "mucha incertidumbre y preocupación por los daños que han sufrido en sus viviendas" y ha reclamado que las administraciones estén a su lado mientras se evalúan los daños y se llevan a cabo las reparaciones.

La propuesta plantea además que la Diputación refuerce su apoyo a los municipios afectados, especialmente a aquellos que cuentan con menos medios técnicos. La iniciativa contempla asistencia para evaluar daños, atender a las familias afectadas y mejorar la coordinación entre administraciones, además de impulsar medidas de prevención ante futuros episodios sísmicos.

UN PROTOCOLO PROVINCIAL COMÚN

Gustavo de Castro ha subrayado que la respuesta institucional debe servir también para estar mejor preparados ante situaciones similares. En esta línea, la moción propone, entre otras medidas, crear un protocolo provincial común para la actuación ante terremotos, un seguimiento activo de la situación de las personas desalojadas y poner en marcha un programa de asistencia para evaluar y conservar el parque residencial envejecido de los municipios de la provincia.

Además del IBI, Vox propone promover en los municipios afectados la bonificación máxima legal del 95% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las obras de reparación de las viviendas y reclama al Gobierno la exención de estos tributos, así como la devolución de las cantidades ya abonadas. "Aquí también tiene que estar el Gobierno de España", ha reclamado De Castro, quien ha concluido señalando que "las instituciones tenemos que estar donde hace falta, con los vecinos y dando soluciones".