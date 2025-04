Vox, ante el 1 de Mayo: "El mercado laboral andaluz es salarios bajos y 900.000 parados y Moreno presume de autónomos"

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha sostenido este miércoles, en la víspera de los actos conmemorativos por el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, que "el mercado laboral que hay en Andalucía es precario e inestable, con salarios bajos".

Gavira ha argumentado la premisa de que "los trabajadores se defienden con buenos salarios y evitando la precariedad laboral", antes de recordar que "lo que hay en la Andalucía de Moreno Bonilla son 900.000 parados" y precisar que se trataba de la misma cifra que había con los gobiernos socialistas, según una nota de este partido.

El portavoz de Vox en Andalucía ha criticado en una rueda de prensa al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a quien ha recriminado que "presume de los autónomos, cuando el 40% no llega al primer año; el 54% no llega al segundo, el 75% no llega al quinto y el 85% no llega al décimo año".

Gavira ha defendido la necesidad de adoptar las medidas necesarias, tanto por parte de la Junta de Andalucía como de la Administración del Estado, para que "los trabajadores de Andalucía y de toda España tengan un trabajo estable, de calidad y bien remunerado" al argumentar que "eso será señal de progreso en Andalucía".