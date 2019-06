Vox niega "cambalaches" con el Presupuesto y no avanza si retirará su enmienda para "no quitar emoción"

Actualizado 12/06/2019 17:44:54 CET

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Francisco Serrano, no ha querido anticipar si finalmente su formación retirará la enmienda a la totalidad que ha registrado contra el proyecto de Presupuestos de la Junta para 2019 porque, "si no, le quitaría la incertidumbre y la emoción" al debate en el Pleno, si bien ha querido dejar claro que en este asunto "no hay cambalaches ni historias".

Así lo ha apuntado Serrano en unas declaraciones a los medios al entrar en el Salón de Plenos del Parlamento para asistir al inicio del debate a las enmiendas a la totalidad -presentadas por PSOE-A, Adelante Andalucía y Vox-- del primer proyecto de Presupuestos aprobado por el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs).

Preguntado por lo que va a hacer finalmente Vox con su enmienda, habida cuenta de que se han mantenido negociaciones con el Gobierno andaluz para que la retirara, Serrano ha apuntado que "vamos a ver". "Hemos hablado y esta tarde saldremos de las dudas y la incertidumbre que se está planteando, por el bien de Andalucía", según ha agregado.

El representante de Vox ha defendido que los miembros de su grupo están "aquí por Andalucía", y lo que quieren es "aprobar los mejores Presupuestos por el bien de los andaluces". "Aquí no hay cambalaches ni historias, sino lo que nosotros tenemos dentro de nuestro programa", ha remachado.

"Queremos los mejores Presupuestos, y para eso tenemos también que tener en cuenta los pactos de investidura que se hicieron en su día" con el PP, según ha incidido Serrano, para agregar que "veremos si las exigencias, que no son exigencias, sino compromisos, se cumplen".

Ha rehusado "adelantar" lo que va a hacer Vox "porque todavía estamos pendientes del resultado que se va a ver en el debate". "No voy a anticipar el resultado porque, si no, le quitaría la incertidumbre y la emoción", ha agregado, para concluir indicando que en Vox están trabajando en las negociaciones con el Gobierno "en las líneas que están en nuestro pacto de investidura" suscrito al inicio de la legislatura con los 'populares'.