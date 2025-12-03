Vox no apoyará la moción de censura con PP e IU en Pinos Puente (Granada) para "hacer alcalde a un edil comunista"

El portavoz del grupo municipal de Vox en Pinos Puente, Antonio Duarte - VOX

PINOS PUENTE (GRANADA), 3 (EUROPA PRESS)

El grupo de Vox en el Ayuntamiento de Pinos Puente (Granada) ha adelantado que no apoyará la moción de censura promovida por concejales de la Unión Independiente del Municipio (Uimpp), el PP e IU "para hacer alcalde a un edil comunista" en referencia a Iván Fernández, hasta ahora integrado en el gobierno local que la coalición de izquierdas ha mantenido con el PSOE este mandato.

En una nota de prensa, el portavoz del grupo municipal de Vox en Pinos Puente, Antonio Duarte, ha calificado "cambio de cromos para que todo siga igual" el pacto "alcanzado entre el PP e IU para presentar una moción de censura contra el alcalde del PSOE, Enrique Medina con el apoyo del partido independiente Uimpp".

Duarte ha mostrado su "contrariedad" ante la moción de censura registrada en el Ayuntamiento de Pinos Puente para dar la alcaldía de Pinos al concejal de IU Iván Fernández, "formación que ha formado parte del equipo de gobierno junto al PSOE durante el actual mandato".

"Desde Vox ya hemos reclamado la dimisión del alcalde socialista Enrique Medina, pero no a costa de entregar la alcaldía a los comunistas que han sido cómplices y colaboradores íntimos de la pésima y negligente gestión que se ha llevado a cabo en nuestro Ayuntamiento", ha denunciado públicamente Duarte.

El portavoz ha manifestado que "desde este momento" su partido "pasar a ser la única oposición y alternativa real para un verdadero cambio en Pinos Puente", y que "se vuelve a cumplir la máxima de sólo queda Vox para hacer frente a la izquierda".

Por último, Duarte ha incidido en que esta moción de censura llega justo unos días después de conocerse que la segunda concejal de IU en el consistorio pinero, Margarita Álvarez, se enfrenta a cuatro años de cárcel por por la presunta comisión de un delito de lesiones contra una vecina madre de la testigo de un proceso judicial que afectaba a un familiar de la edil, y de otro ilícito de obstrucción a la justicia.

A ello "se une otra causa abierta por un presunto delito de amenazas, lesiones psíquicas y revelación de secretos contra una exempleada municipal del Centro de Información de la Mujer", ha precisado el edil de Vox.