Vox no cree que unas elecciones generales "perjudiquen" la estabilidad" por la que han "apostado" en Andalucía

Vox ha expresado este miércoles que no cree que la celebración de nuevas elecciones generales vaya a "perjudicar a la estabilidad" por la que han "apostado" en Andalucía, donde al inicio de la actual legislatura firmaron un acuerdo con el PP-A y también tienen un acuerdo presupuestario con esa formación y Ciudadanos (Cs), ambos partidos socios en el Gobierno andaluz.

"En términos políticos, nosotros somos una fuerza centrífuga y ellos son una fuerza centrípeta y no creo que haya mucha conflictividad", ha indicado el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejando Hernández.

Ha querido dejar claro que Vox seguirá trabajando como hasta ahora,

centrado en su actividad parlamentaria, y ha apuntado que, sin duda, los miembros del partido tendrán que contribuir a la "inevitable" campaña electoral que se tiene que desarrollar, pero intentando que

"interfiera de la menor manera posible" en la actividad política andaluza.

"Hemos apostado por la estabilidad y mientras no haya un cambio de escenario a nivel regional no vemos la necesidad de perjudicar esa estabilidad", ha recalcado Alejandro Hernández.

Ha puesto en valor que ayer martes se constituyera la Comisión de Seguimiento del Pacto de Presupuestos para 2019 y 2020, suscrito por PP-A, Ciudadanos y Vox el pasado mes de junio, que será coordinada por el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo. El acuerdo recoge 34 medidas con incidencia presupuestaria tanto para 2019 como para 2020, "y ha permitido dotar a Andalucía de estabilidad política y económica para los próximos ejercicios", según los firmantes.

Hernández no ha querido dar un porcentaje de nivel de cumplimiento de las medidas, apuntando que ya se está trabajando en la gran mayoría de ellas, que algunas están ya en desarrollo, mientras que otras no se podrán dar por cumplidas hasta que no se pongan en marcha.