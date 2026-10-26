Vox pedirá en la Diputación de Granada anular las instrucciones de la Ley de Nietos

El portavoz de Vox en la Diputación de Granada, Gustavo de Castro, ha presentado una moción para el Pleno de octubre en la que exige dejar sin efecto y declarar nulas las instrucciones de la denominada 'Ley de Nietos'. - VOX

GRANADA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Diputación de Granada, Gustavo de Castro, ha presentado una moción para el Pleno de octubre en la que exige dejar sin efecto y declarar nulas las instrucciones administrativas que han ampliado la concesión de nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos. "La iniciativa también rechaza los intentos del Gobierno de Pedro Sánchez de socavar la independencia, imparcialidad y objetividad del Tribunal Supremo", señalan desde Vox en un comunicado.

"La nacionalidad española y el derecho al voto deben estar sujetos a la legalidad y a controles rigurosos. No se puede permitir que decisiones administrativas alteren la composición del censo electoral sin las debidas garantías", ha señalado Gustavo de Castro al hilo de una moción que pone el foco en el incremento del censo electoral de españoles residentes en el extranjero y de la "anomalía" que supone que en 167 municipios españoles los electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) superen a los votantes residentes en esos municipios.

Vox refiere que, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Granada cuenta con 62.594 personas inscritas en el Censo Electoral de Españoles Residentes Ausentes (CERA), un 16% más que a finales de 2023, cuando eran 53.910, "un aumento que coincide con la aplicación de la Ley de Nietos".

Y añaden que el crecimiento es especialmente significativo en la Alpujarra. En Murtas, el CERA alcanza los 1.067 inscritos, el 76,2% del censo, frente a los 867 de 2023. De los siete municipios granadinos donde más de la mitad del censo reside en el extranjero, seis se encuentran en la Alpujarra. Granada capital suma 18.932 electores en el exterior, un 12,6% más, mientras que Motril alcanza los 3.448, con un incremento del 23,1%.

ADVERTENCIA SOBRE LA REPERCUSIÓN EN GRANADA DE LA LEY DE NIETOS

"En las elecciones generales de julio de 2023 bastaron 9.843 votos para decidir el séptimo diputado por Granada. Estas cifras ponen de manifiesto la importancia de garantizar la transparencia del censo y verificar que cada inscripción y su adscripción territorial cumplen los requisitos legales", ha afirmado el portavoz provincial de Vox.

Entre los acuerdos que recoge la iniciativa, Vox reclama que los ayuntamientos participen en la verificación de los vínculos de los electores con los municipios a los que están adscritos, reciban información sobre las inscripciones en el CERA y que se lleve a cabo una auditoría de las altas derivadas de la Ley de Memoria Democrática. Asimismo, la moción exige revisar íntegramente las inscripciones realizadas en los municipios granadinos al amparo de esta norma.

"No podemos permitir que se juegue con el censo electoral ni que se ponga en riesgo la limpieza de las elecciones porque los españoles tienen derecho a votar con todas las garantías y a que su voluntad se respete, sin manipulaciones ni intereses partidistas", ha subrayado De Castro, que ha concluido alertando de que Sánchez ha demostrado que está dispuesto a todo para mantenerse en el poder, "por lo que vamos a exigir todos los controles necesarios para evitar cualquier intento de pucherazo", ha concluido Gustavo de Castro.