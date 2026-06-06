Vox pedirá al Gobierno en el Congreso que exija a Gibraltar medidas para acabar con "vertidos contaminantes" en el mar

Archivo - Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo Vox ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que se insta al Gobierno central que exija a Reino Unido y Gibraltar "la asunción de responsabilidades económicas y políticas por los vertidos de aguas fecales sin tratar" y otros productos "contaminantes" al mar Mediterráneo, con afectación en las costas de Cádiz y Málaga.

En la iniciativa, que será debatida en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, se reclama a Gibraltar la construcción inmediata de una planta de tratamiento de aguas residuales.

Además, se pide al Ejecutivo nacional que rechace en tantas instancias como sea requerido la propuesta de acuerdo de 17 de febrero de 2026 "sobre Gibraltar entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido, por otra, por entenderlo perjudicial para los intereses de los ciudadanos del Campo de Gibraltar, Andalucía, España y Europa".

Otra reclama al Gobierno central es que se analice "el posible impacto que tiene el vertido de aguas fecales al mar Mediterráneo en el aumento de la presencia de algas en las costas andaluzas".

Según recoge Vox en la exposición de motivos de su iniciativa, durante años, se ha venido denunciando "la existencia de vertidos de aguas fecales sin tratar procedentes de la colonia británica de Gibraltar al mar Mediterráneo, sin que las autoridades gibraltareñas hayan adoptado las medidas necesarias para poner fin a una situación que amenaza gravemente el equilibrio ecológico de la zona y perjudica directamente a España".

"Lejos de buscar una solución definitiva a ello, las autoridades del peñón han omitido su deber de manera reiterada, evitando la construcción de infraestructuras adecuadas para que esto deje de producirse", según Vox, que recuerda que, desde el año 2015, la Unión Europea ha exigido al gobierno del Reino Unido que actúe en aras "de proteger las aguas de Gibraltar, y en concreto abrió un procedimiento formal de infracción por no haber adoptado las medidas de protección requeridas en las Zonas de Especial Conservación".

El reciente Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido con respecto a Gibraltar, según Vox, "no prevé medidas para luchar contra los vertidos en la bahía de Algeciras de aguas residuales sin depurar, que afectan de manera inmediata al medio natural de España, además del abuso del suministro off shore de combustible a los buques --bunkering--, con gran riesgo de producir contaminación marina".

Se añade que los vertidos "no solo afectan al entorno inmediato al Peñón, sino que sus consecuencias alcanzan a las costas españolas, afectando al sector pesquero, al turismo y a la actividad productiva asociadas al mar", y las provincias de Cádiz y Málaga "se enfrentan a una plaga de algas en sus aguas, que ataca a la biodiversidad marina y afecta ya al sector pesquero".

"Pese a la gravedad de la situación, ni las autoridades de Gibraltar ni el Reino Unido han asumido su responsabilidad derivada de estos vertidos, trasladando de facto a España las consecuencias ambientales y económicas de una gestión claramente insuficiente de sus aguas residuales", según Vox, que señala que es "imprescindible exigir responsabilidades políticas y económicas a Gibraltar y al Reino Unido por los daños ocasionados, impulsar medidas inmediatas para poner fin a los vertidos contaminantes, reforzar la protección ambiental del litoral español y apoyar a los sectores productivos perjudicados por esta situación".