Vox pedirá el jueves a la Junta en el Parlamento actualizar precios públicos por plaza en centros de educación infantil

Archivo - Centros docentes de Andalucía - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox defenderá el jueves en el Parlamento una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno andaluz que actualice, "manera inmediata, los precios públicos por plaza en los centros de educación infantil (0-3 años) adheridos al programa de ayuda a las familias, ajustándolos al incremento del coste de vida y a los gastos reales de funcionamiento desde la última actualización en septiembre de 2020".

En este sentido, se insta a la Junta a que los recursos presupuestarios no ejecutados correspondientes a la gratuidad de las plazas de 2 años de educación infantil que hayan quedado vacantes en el curso 2025-2026 sean reasignados a la actualización del precio público por plaza.

Otra demanda es que se establezca un calendario de pagos claro y puntual para los centros adheridos, garantizando la liquidez necesaria para su operatividad, incluyendo los meses de agosto, durante los cuales los centros deben mantener sus gastos fijos.

Vox también pide a la Junta que modifique, "de manera urgente, el artículo 35 relativo a la gratuidad de los servicios del Decreto de 5 de marzo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil en la comunidad Autónoma", restituyendo "la redacción original del borrador para que se incluya expresamente a los centros adheridos al programa de ayuda a las familias como beneficiarios de dicha gratuidad".

De este modo, según Vox, se garantizará la seguridad jurídica imprescindible para la viabilidad y continuidad de la red de centros educativos de primer ciclo de educación infantil (0-3 años) en Andalucía.

Asimismo, en la iniciativa, se pide al Ejecutivo autonómico que reabra "el diálogo con los representantes de los centros adheridos al programa de ayuda a las familias, incorporándolos en las mesas de negociación y planificación de políticas educativas que les afecten directamente", y que garantice "la transparencia y equidad en la implementación de la gratuidad anunciada para el próximo curso, asegurando que todos los centros, independientemente de su titularidad, reciban el apoyo necesario para ofrecer un servicio de calidad".

Según Vox, Andalucía cuenta con una red de más de 1.200 escuelas infantiles adheridas al programa de ayuda a las familias de la Junta, las cuales, "con su esfuerzo y compromiso, garantizan la escolarización temprana en condiciones económicas razonables". Sin embargo, esta red educativa "se encuentra al borde del colapso debido a la inacción, la falta de sensibilidad y la desidia de los sucesivos gobiernos autonómicos", según Vox.

Explica que, desde septiembre de 2020, "no se ha actualizado el precio público por plaza, a pesar del continuo encarecimiento del coste de vida, de los suministros, de los salarios y de las cargas fiscales". El importe que reciben actualmente los centros se mantiene en 240 euros mensuales, "una cantidad muy alejada de los costes reales de prestación del servicio, estimados por el propio sector en 359 euros", según Vox, para quien esta diferencia "se traduce en un déficit estructural que condena a muchos centros a la asfixia financiera, al endeudamiento constante o al cierre".