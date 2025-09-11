Vox pide agilidad para construir la pasarela de Peligros (Granada) paralizada al quebrar una empresa de la trama Koldo

GRANADA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Granada, Jacobo Robatto, ha exigido al Gobierno central "celeridad" para agilizar la construcción de la plataforma peatonal sobre la autovía GR-30 a la altura de Peligros, que debía de haber comenzado su construcción este verano y que se encuentra paralizada por la quiebra de la empresa OPR, vinculada según los informes de la UCO con la trama Ábalos-Koldo-Cerdán.

"No deja de llamar la atención que una empresa consiga una licitación pública el pasado mes de febrero, superando los requisitos de solvencia que debe cumplir todo contratista, y que apenas unos meses después se vaya a la quiebra", ha señalado Robatto sobre una empresa en la que, según explica, "figuró como apoderado hasta hace unos meses Toño Fernández, jefe de Gabinete entre 2021 y 2022 del delegado del Gobierno en Andalucía, el socialista Pedro Fernández".

La pasarela peatonal sobre la autovía GR-30, que tiene un coste de dos millones de euros y está financiado con fondos europeos Next Generation, responde a una antigua reclamación de los vecinos para poder ir de forma segura desde Peligros al Polígono Juncaril de Albolote.

Para Jacobo Robatto, es "inadmisible" que obras que vienen a garantizar la seguridad de los peatones "se eternicen" y ha puesto como ejemplo el vial peatonal para acceder al Centro Comercial Nevada, "parado también desde hace meses por la guerra política entre la Junta de Andalucía del PP y el Ayuntamiento socialista de Armilla", ha dicho.

"El bipartidismo tiene una cruzada contra el uso del coche, pero cuando se trata de facilitar los trayectos a pie todo son retrasos y conflictos", ha resumido Robatto.

El diputado nacional de Vox ha señalado que "el que fuera mano derecha" del socialista Pedro Fernández en la Delegación del Gobierno en Andalucía tuvo que declarar el pasado mes de julio en el Tribunal Supremo por, presuntamente, obtener contratos públicos gracias a su implicación en la red Koldo-Ábalos-Cerdán, dándose el caso además de que, según ha dicho aludiendo a informes de la UCO, "esta empresa multiplicó por tres las adjudicaciones públicas tras un encuentro en el Parador de Granada entre un representante de la empresa y el por entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos".

"Exigimos explicaciones inmediatas sobre los plazos del Gobierno respecto a la pasarela peatonal de Peligros y que aclaren de una vez si, como apunta la UCO, hubo un presunto tráfico de influencias en la adjudicación de obra pública a la empresa del exasesor del delegado del Gobierno en Andalucía", ha concluido Robatto.