Vox pide la comparecencia del consejero de Agricultura ante la Diputación del Parlamento por los casos de lengua azul

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en Andalucía ha solicitado este jueves la comparecencia "urgente" del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, para que informe sobre los daños producidos en la cabaña ganadera andaluza como consecuencia de la enfermedad de la lengua azul y ante ello "las acciones previstas" por la Junta para afrontar esta crisis.

"Nuestros ganaderos nos trasladan desde todas las provincias de Andalucía la situación penosa que están viviendo con la afectación de la cabaña ganadera", ha afirmado el diputado Alejandro Hernández, según una nota de este partido.

Hernández ha recordado que "ya en el pasado mes de julio" en una sesión plenaria "le advertimos al consejero de Agricultura sobre la gravedad de la epidemia de lengua azul que se cernía sobre los ganaderos andaluces y, fundamentalmente, sobre la cabaña de ganado ovino".

Ha recalcado que, según los propios ganaderos afectados, este año "iba a ser muchísimo más peligroso y dañino que en 2024" y ha lamentado "la pasividad" y "la inactividad" de la Junta de Andalucía, por cuanto ha considerado que "ha abandonado a su suerte a todo el sector ganadero".

Ha blandido Hernández que Vox presentó en 2024 dos enmiendas a los presupuestos de este 2025, que rechazó el Grupo Popular, con las cuales solicitaba la cesión inmediata de las ayudas y un estudio sobre la enfermedad de la lengua azul y la eficacia de las vacunas.

"Vemos que se ha perdido un año entero y lo peor está todavía por llegar en el próximo otoño", ha advertido Alejandro Hernández.

Ha rememorado este partido que en noviembre de 2024 se reunió con representantes del sector ganadero andaluz y en diciembre de ese año el Gobierno andaluz prometió ayudas para los ganaderos afectados, mientras ha reivindicado que ha alertado en reiteradas ocasiones de las consecuencias de la lengua azul.

Recuerda en este sentido que hace un mes se reunión con casi medio centenar de ganaderos andaluces y recabó "descontento generalizado" ante la actuación del Ejecutivo del PP.

UNA PNL CON BATERÍA DE MEDIDAS URGENTES

Esgrime este Grupo Parlamentario que presentó una Proposición no de Ley (PNL) con una batería de "medidas urgentes" para hacer frente al virus de la lengua azul tras los estragos que éste causa en la cabaña ovina y bovina de nuestra región.

Entre las medidas planteadas por Vox en su iniciativa se encontraba el pago inmediato y efectivo de las ayudas económicas aprobadas para las explotaciones afectadas por los brotes de lengua azul, garantizando su abono sin más dilaciones, dada la urgente necesidad de liquidez para la reposición de insumos, atención veterinaria y mantenimiento alimentario del ganado; así como se reclama al Gobierno de Moreno Bonilla convocar nuevas ayudas para compensar los daños provocados por el serotipo 3 de la lengua azul cuyas bases sean consensuadas con el sector, a fin de evitar injusticias y desequilibrios en la recepción de las mismas.

Se solicita a la Junta garantizar la vacunación gratuita frente a la lengua azul, así como facilitar de manera gratuita y descentralizada a través de las Oficinas Comarcales Agrarias (OCA) u organismos habilitados, repelentes e insecticidas eficaces frente al vector de transmisión de la enfermedad, a fin de contener la propagación y minimizar el riesgo epidemiológico.

La PNL recoge impulsar un estudio técnico riguroso sobre la eficacia real de las vacunas contra el serotipo 3 y de los repelentes actualmente empleados, y posibilitar el enterramiento controlado de los animales fallecidos por lengua azul en las propias explotaciones, mediante procedimientos autorizados y regulados sanitariamente.