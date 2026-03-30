Vox pide a la Junta "frenar adoctrinamiento" por un mural en un IES en Armilla (Granada) en el que se les "criminaliza"

El portavoz del grupo municipal de Vox en Armilla (Granada), Gustavo de Castro, y el presidente de Vox Granada, Ricardo López Olea - VOX

ARMILLA (GRANADA), 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz del grupo municipal de Vox en Armilla (Granada), Gustavo de Castro, y el presidente de Vox Granada, Ricardo López Olea, han criticado el que consideran "un grave caso de adoctrinamiento político" en el IES Alba Longa de la ciudad metropolitana, donde, según señalan, se ha instalado en las zonas comunes "un mural elaborado en el marco de una actividad educativa que 'criminaliza' a Vox y a sus aliados internacionales".

De Castro ha calificado los hechos como "inaceptables", y ha señalado que "no se puede permitir que un centro educativo público, financiado con el dinero de todos, sea utilizado "como herramienta de adoctrinamiento político, especialmente cuando este se dirige contra una opción política legítima y representada democráticamente en las instituciones".

Para el concejal, el mural incluye mensajes y conceptos como fascismo, racismo, machismo o violencia, "vinculándolos de forma 'malintencionada' con Vox y figuras internacionales afines a la formación. "Este ataque no es sólo contra nuestra formación, es un ataque a la libertad, señalando y coartando a todo alumno que pueda sentirse identificado con nuestras ideas", ha afirmado.

Asimismo, ha criticado que estas prácticas "generan un clima de intimidación hacia los estudiantes, recordando que cada vez que instalamos una mesa informativa se acercan decenas de alumnos en actitud de presión".

En este sentido, De Castro señala que Vox es el partido favorito de los jóvenes y que, "según el CIS, es la primera opción política para los que acudan por primera vez a votar en las próximas elecciones". "Lo que no pueden parar en la calle lo intentan hacer de forma burda y antidemocrática en las aulas", ha enfatizado el concejal de Vox.

Por su parte, el presidente de Vox Granada, Ricardo López Olea, ha exigido responsabilidades directas a la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. "No se puede permitir este tipo de adoctrinamiento antidemocrático en las aulas. La administración educativa tiene la obligación de garantizar la neutralidad ideológica y el respeto a todas las sensibilidades políticas", ha declarado.

Además, ha criticado la gestión educativa del Gobierno andaluz, y ha dicho que "una vez más se demuestra que la educación en Andalucía bajo el mandato de Moreno Bonilla no ha conseguido ser un modelo riguroso, libre y plural, sino que sigue permitiendo el adoctrinamiento en las aulas".

En este sentido, ha reclamado la apertura inmediata de una investigación para depurar responsabilidades y la adopción de medidas "que eviten que los centros educativos públicos sean utilizados con fines ideológicos".