Vox pide a la Junta que no deje de apoyar la Feria de Abril en Cataluña y Marín señala su "gran potencial turístico"

El grupo parlamentario de Vox en Andalucía ha reclamado a la Junta de Andalucía que no deje de respaldar a la Feria de Abril de Cataluña, mientras que el vicepresidente y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha señalado su "gran potencial desde el punto de vista del márketing turístico".

En el transcurso de una pregunta durante la sesión de control al Gobierno en el Parlamento relativa a la referida Feria, la parlamentaria de Vox Luz Belinda Rodríguez ha explicado que esta celebración se viene celebrando desde 1971 "pese a los intentos de los supremacistas catalanes de acabar con ella y de los obstáculos institucionales que ha encontrado para su organización".

Tras apuntar que la Feria de Sevilla "es patrimonio turístico internacional, nos pertenece a todos y es un referente internacional con participantes de todo el mundo", Rodríguez ha considerado que "es imprescindible ayudar a fomentar el patrimonio cultural de España, desde el flamenco a la sardana, de la gaita gallega al gofio canario, que son patrimonio de todos por más que unos pocos se empeñen desdeñar lo andaluz o lo gallego y quieran limitar sus perspectivas culturales a la singularidad de un territorio en concreto".

En la misma línea, la diputada de Vox ha negado que su partido quiera quitar ayudas a las mujeres maltratadas para emplearlas en este evento: "No hemos dicho nada de eso, queremos que las instituciones apoyen esta Feria para que no obstaculicen esta celebración en Cataluña y no queremos que se les quite dinero a las mujeres maltratadas, necesitan más, pero no destinarlo a las asociaciones que viven de esta ideología".

En su réplica, Marín ha concretado que la Empresa Pública de Gestión de Turismo y Deporte de Andalucía ha colaborado en esta edición de la Feria de Abril en Cataluña a través de un patrocinio valorado en 25.000 euros.

En concreto, esta colaboración ha conllevado contraprestaciones para la marca turística Andalucía como la inserción del logo Andalucía en el cartel anunciador, la colocación de 50 vallas de la marca en el recinto, el banner publicitario web de la federación de entidades andaluzas en Cataluña o 50 inserciones de cuñas publicitarias de voz.

"Como en otros eventos que patrocinamos, es un magnífico escaparate para Andalucía teniendo en cuenta que el turismo andaluz se beneficia de una amplia representación también de turistas catalanes", ha sostenido el vicepresidente, que ha señalado que esta Feria, con más de un millón de visitantes, "tiene un gran potencial desde punto de vista marketing turístico".

A su juicio, "el retorno del patrocinio que llevamos a cabo es estratégico y los magníficos datos de turismo lo corroboran porque también crece el turismo interior", de modo que ha garantizado que la Junta seguirá colaborando y ayudando en eventos "con claro perfil de retorno de las inversiones que hacemos en turismo".