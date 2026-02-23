Vox pide prohibir el uso del burka y el niqab en todas las dependencias municipales de Granada

La portavoz y la viceportavoz del grupo municipal de Vox, Beatriz Sánchez Agustino y Mónica Rodríguez Gallego - VOX

GRANADA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Vox ha registrado una moción para el pleno ordinario de febrero, previsto para este próximo viernes, en la que pide prohibir el uso del burka y el niqab en las dependencias municipales del Ayuntamiento de Granada.

"No queremos a ninguna mujer encerrada en una cárcel de tela, ni que el islamismo se abra paso en nuestras calles. Esta propuesta responde a una preocupación real de los españoles, que nada tiene que ver con racismo o islamofobia, es tan solo por sentido común", ha explicado la portavoz municipal de Vox, Beatriz Sánchez Agustino.

El Grupo Parlamentario Vox en el Congreso defendió la semana pasada una Proposición de Ley para prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos. "Nuestro grupo municipal en el Ayuntamiento de Granada también ha registrado una iniciativa para regular el acceso a dependencias municipales es casos de ocultación integral del rostro, como es el caso del niqab y del burka".

"Con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa de quien las porta, el uso de estas prendas imposibilita la identificación visual del rostro en determinados servicios y trámites presenciales, un requisito funcional imprescindible, directamente vinculado a la verificación de la identidad del usuario, la prevención de suplantaciones, la seguridad de personas y bienes y el normal desenvolvimiento del servicio público", ha especificado Sánchez Agustino.

La moción que Vox defenderá en el pleno municipal de febrero precisa que "no se permitirá el acceso o permanencia en dependencias municipales a personas con prendas que oculten total o parcialmente el rostro, tales como el burka o el niqab", además de que "esta condición será aplicable con carácter general, y con independencia del origen, motivación o significado de la prenda, excluyendo de la aplicación de esta regulación los supuestos debidamente acreditados por razones médicas, motivos de salud pública o exigencias de seguridad laboral".

Según ha informado Vox en nota de prensa tras una comparecencia informativa a la que también ha asistido la viceportavoz municipal, Mónica Rodríguez Gallego, la portavoz ha aclarado que "esta iniciativa parte del convencimiento de que tenemos la obligación de defender la libertad y la dignidad de los españoles, especialmente de las mujeres, y por ello tiene todo el sentido presentar esta moción en un pleno en el que los otros partidos presentarán sus mociones sobre el 8M, intentando disputarse el título de 'feministas' pero sin plantear ni uno solo de los problemas reales de las mujeres".

Para Vox la convivencia y la seguridad de los ciudadanos "no son negociables." "No admitimos ningún matiz a la hora de defender nuestros valores, los valores de todos, los valores occidentales que son los de la libertad y los de los derechos fundamentales. Así pues, en un pleno en el que escucharemos hablar mucho de feminismo, esperamos encontrar el apoyo a esta moción por parte del PP y del PSOE y que el Ayuntamiento de Granada, al menos en sus dependencias, garantice la seguridad y la libertad", ha concluido Sánchez Agustino.