Vox planteará en el Parlamento andaluz la "reprobación y el cese" de Puente por el accidente de Adamuz

HUELVA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico de Vox Rafael Segovia ha anunciado este domingo la presentación en el Parlamento andaluz de una iniciativa donde se exige reforzar la seguridad en las infraestructuras ferroviarias y se plantea la "reprobación" por la institución del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por "su responsabilidad política en el grave accidente ferroviario" en Adamuz (Córdoba). También se solicita en la iniciativa que el Gobierno central "cese" a Puente como ministro.

En un comunicado, Segovia ha señalado que el sistema ferroviario español atraviesa desde hace unos años un "deterioro progresivo, caracterizado por el aumento de las incidencias, la falta de fiabilidad del servicio y la acumulación de deficiencias en infraestructuras y material rodante".

Ha indicado que, en este sentido, ADIF tenía registradas desde 2022 "numerosas incidencias en el tramo ferroviario coincidente con la estación técnica de Adamuz" y, en agosto de 2025, "los maquinistas alertaron de las deficiencias en la vía y en la catenaria, así como de una degradación acelerada del material rodante, solicitando medidas preventivas ante el riesgo creciente para la seguridad ferroviaria". "Nuestra misión es que se investigue hasta el fondo para saber toda la verdad sobre el accidente", ha añadido Segovia.

El diputado de Vox por Huelva ha recalcado que hay que saber "toda la verdad" sobre las infraestructuras, las vías, las catenarias y los trenes, y ha pedido "disipar todas las dudas que hay sobre la atención y la asistencia de emergencia por parte de la Junta de Andalucía".

Segovia ha denunciado que "tampoco pueden convencernos de que hay que esperar seis meses", como ya ocurrió con el apagón, porque "luego nos olvidamos del tema y al final no se depuran las responsabilidades".

El parlamentario ha asegurado que desde el grupo parlamentario "consideramos que tenemos la obligación de depurar las responsabilidades y sobre todo tomar medidas para que no vuelva a ocurrir".