Vox presenta a sus candidatos por Granada al Congreso y al Senado para las elecciones generales

Vox ha presentado este viernes a sus candidatos por Granada al Congreso de los Diputados y al Senado de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en un acto en el que han expuesto los principales objetivos políticos de la formación - VOX GRANADA

GRANADA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha presentado este viernes a sus candidatos por Granada al Congreso de los Diputados y al Senado de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en un acto en el que han expuesto los principales objetivos políticos de la formación.

El candidato número uno de Vox por Granada al Congreso de los Diputados, Jacobo Robatto, ha expresado su satisfacción por volver a representar a la provincia y ha asegurado que afronta esta cita electoral con el objetivo de contribuir a un cambio político en España.

"Es para mí un inmenso honor volver a luchar por España desde Granada y hacerlo con la esperanza de derrocar al Gobierno de Pedro Sánchez, pese a todas las trampas y a los intentos de manipular y de acabar con nuestra democracia en todos sus aspectos. Tenemos la esperanza de que el día 29 vamos a poder poner por fin nuestro programa en marcha y cumplir la voluntad de millones de españoles, como ya lo estamos haciendo en muchas regiones de España, así como acabar con la corrupción y la mafia socialista que ha estado instaurada en los últimos ocho años", ha afirmado Robatto.

El candidato ha subrayado también algunas de las principales medidas que Vox se compromete a impulsar desde el primer día, entre ellas la prioridad nacional, propuesta que, según ha defendido, "permitirá que los españoles dejen de estar los últimos en la cola".

Asimismo, Robatto ha señalado la remigración como otra de las cuestiones fundamentales del programa de Vox, junto con la necesidad de favorecer el regreso de aquellos españoles que se han visto obligados a marcharse al extranjero "ante la falta de oportunidades laborales en nuestro país".

En materia económica, el candidato ha puesto el foco en las dificultades que afrontan autónomos, empresarios y trabajadores. En este sentido, ha criticado "las trabas burocráticas que convierten el desarrollo de una actividad económica en una auténtica carrera de obstáculos, en lugar de contar con una Administración que facilite y acompañe a quienes crean empleo y riqueza".

Robatto también ha destacado la calidad humana y política del equipo que acompaña a Vox en Granada, integrado por personas con experiencia en la representación pública y que, han demostrado un firme compromiso con el proyecto político de la formación.

"Contamos con un equipo brillante, muchos de ellos ya son representantes públicos y han venido desempeñando una labor tremenda. Agradezco la valentía de mis compañeros por dar un paso al frente en este proyecto y quiero trasladarles mi profundo agradecimiento a todos", ha manifestado.

Por su parte, Beatriz Sánchez Agustino, candidata de Vox por Granada al Senado, ha explicado los motivos del acuerdo alcanzado con el Partido Popular a las elecciones a la Cámara Alta. Asi, ha señalado que este entendimiento responde a la "altura de miras" de Vox y a su voluntad de anteponer la defensa de España a cualquier otra consideración, con el objetivo de frenar "ese frente popular, que quiere asaltar el Senado de nuestro país".