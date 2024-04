Vox presenta enmienda a la totalidad al proyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar

SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo Vox en el Parlamento ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de Ley del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar de Andalucía, que próximamente será objeto de debate de totalidad ante el Pleno.

Uno de los motivos por los que Vox rechaza el citado proyecto de ley es porque uno de los "pilares" en los que se sustenta son los "Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030", una agenda política que "acaba con la soberanía de las naciones y que ha resultado nociva en todos los ámbitos en los que se ha aplicado en los últimos años, como ha ocurrido con especial énfasis en la agricultura y en la pesca, con imposiciones cuyo único fin ha sido establecer un criterio único ante el cual no se puede discrepar, anulando el debate político y prescindiendo de la democracia, no contemplando más opinión que la que se marca desde Europa, y no atendiendo a las necesidades de los españoles".

En cuanto a la situación del campo andaluz, Vox alerta de que, en lugar de atender a sus demandas en la planificación tanto de la nueva PAC como de las políticas y estrategias nacionales y europeas, "se ha priorizado el establecimiento de una agenda ideológica frente a la realidad del campo y las familias que de él viven".

En cuanto al segundo "pilar" en que se sustenta el proyecto de ley, según Vox, es la Ley para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, "inútil en sus resultados, habida cuenta de la dramática situación que viven las mujeres en España, sufriendo una criminalidad al alza". "Esta ley carece del principio de legitimidad interna, ya que no es acorde a los preceptos constitucionales al conculcar el relativo a no discriminación por raza, sexo o religión", según Vox.

Para Vox, de acuerdo con el articulado del proyecto de ley presentado por el Gobierno andaluz del PP-A, se plantea la posibilidad de que la igualdad entre sexos "no se encuentra garantizada, pese a que en la Constitución se determina en el artículo 14 que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Para este grupo, el establecimiento de una ley que sólo tenga en cuenta a uno de los dos sexos no servirá sino para ahondar en "las diferencias, generar más ineficiencia en el sector primario y, en todo caso, no garantiza el futuro de un sector tan atacado por estas políticas ideologizadas que nada tienen que ver con la realidad del mundo rural".

"Los planes y leyes establecidos para promover nuestro sector primario no deben fundamentarse en imposiciones ideológicas, sino partir de un diálogo con las partes afectadas y establecer soluciones que respondan a los intereses del campo y de la mar de manera adecuada", según Vox.

Para este partido, el problema del campo y el mar afecta "no sólo a las mujeres, sino también a los hombres", de manera que hay que "dignificar las condiciones laborales, acabar con las políticas sectarias de Europa que asfixian al sector, reducir los impuestos y la burocracia y garantizar el relevo generacional".