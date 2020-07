Vox presenta una iniciativa en el Parlamento para condenar cualquier tipo de violencia contra partidos democráticos

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las diputadas andaluzas de Vox, María José Piñero y Ángela Mulas, han registrado este jueves una Proposición no de Ley (PNL) en la que se solicita que el Parlamento de Andalucía inste al Consejo de Gobierno a condenar y rechazar cualquier tipo de violencia contra partidos democráticos, especialmente durante periodos electorales y, más concretamente, la acaecida durante la campaña electoral de las elecciones autonómicas del País Vasco y Galicia, "que no busca otra cosa que coartar los derechos y libertades de los españoles".

En una nota de prensa, Vox recuerda que España es una nación que se encuentra entre las que están a la cabeza en el desarrollo de las libertades y la calidad democrática, si bien incide en que "el ambiente de crispación y violencia que se está viendo durante el desarrollo de la campaña electoral en el País Vasco y Galicia, que fomenta el odio entre españoles, ha provocado que grupos extremistas acometan acciones de hostigamiento y violencia contra Vox".

Señala que "esa violencia fue sufrida directamente por la diputada nacional de Vox, Rocío de Meer, que recibió el impacto de una piedra en una ceja". Vox señala que esta fue "una agresión que desde la izquierda no solo no ha sido condenada sino que, además, se ha tratado de hacer creer que tal agresión no existió y se ha justificado el ejercicio de la violencia contra los representantes de nuestra formación".

"Este tipo de comportamientos suponen una lacra que contamina todo lo construido desde la Transición", agrega el partido de Santiago Abascal, que incide en que "vivimos en un Estado de Derecho que consagra entre sus máximas la libertad de expresión y de pensamiento".

Con todo, concluye que "vivimos en una nación con todo nuestro alcance para combatir las ideas con ideas, nunca con piedras".