Vox presenta una iniciativa en el Parlamento para "paliar la inflación y luchar con la brutal subida de los precios"

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha registrado una proposición no de Ley en el Parlamento andaluz con un conjunto de medidas para "paliar la inflación y luchar con la brutal subida de los precios que se ha producido fundamentalmente en los alimentos y que empobrece al conjunto de los españoles".

Así lo ha annunciado el portavoz adjunto del grupo Vox, Rodrigo Alonso, que ha explicado que se propone reducir el tipo general del IVA del 21 al 18%; el 0% del IVA permanente en productos básicos de alimentación; el IVA superreducido en pañales infantiles y geriátricos; el IVA al 4% en las facturas de la luz, gas y agua, y eliminar el Impuesto Especial de la Electricidad y el Impuesto sobre Hidrocarburos.

Ha indicado que "hay que empezar a reducir impuestos para aliviar el bolsillo de los andaluces y del conjunto de los españoles". "Desde que está Sánchez en el Gobierno, los huevos se han encarecido un 70%, la leche un 53%, las patatas un 52%, el arroz un 43%, el pescado un 43%, o la luz que ha subido un 146% en 15 años", ha denunciado.

En este sentido, Alonso ha lamentado que se trata de "alimentos y servicios básicos esenciales" y ha afirmado que "todo esto se ha encarecido y, por tanto, los españoles se han empobrecido".

Del mismo modo, el portavoz adjunto de Vox ha destacado un dato "alarmante" y es que, en el año 2011 el 70% de los menores de 35 años eran dueños de sus casas mientras hoy ese porcentaje es solamente el 31%, lo que es "demoledor".

Alonso ha criticado que, según el presidente de la Junta, Juanma Moreno, Andalucía "va como un cohete que es la locomotora de España". Sin embargo, según Alonso, Andalucía "es la segunda región con menor renta por hogar, el 41% de los andaluces tiene dificultades para llegar a fin de mes, la tasa de pobreza supera el 30%, es decir, la más alta de España, y la cesta de la compra ha subido más que la media nacional".

El portavoz adjunto de Vox ha subrayado que Moreno, en la anterior legislatura, "al no tener los votos necesarios para la mayoría absoluta, utilizó los votos de Vox para hacer esa gran rebaja fiscal".

En cambio, Alonso ha lamentado que Moreno, con la mayoría absoluta ha vuelto, "a poner el impuesto sobre el patrimonio que había sido eliminado y ha subido el canon del agua un 30% después de prometer que lo iba a eliminar".