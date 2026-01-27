Vox presume de ser "el único partido" defensor de agricultores tras Mercosur: "Que diga PP por qué les han vendido"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, este martes en declaraciones a los medios en Baena (Córdoba). - VOX EN ANDALUCÍA

BAENA (CÓRDOBA), 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha reivindicado este martes, que, tras la firma de la Unión Europea con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) que crea una zona de libre comercio que afecta a la agricultura, "el único partido que les defiende (a los agricultores) es Vox".

En declaraciones a los medios de comunicación en Baena (Córdoba) tras visitar la almazara Núñez de Prado, Gavira ha lanzado reproches hacia el Partido Popular por el hecho de haber suscrito "un acuerdo en el Parlamento Europeo que los agricultores y los ganaderos de Andalucía y de España no quieren".

Ante la tractorada que se celebra este jueves en respuesta a ese acuerdo UE-Mercosur ha instado a los agricultores a que si "se encuentran a políticos del Partido Popular, les digan que por qué les han vendido, que les pregunten por qué les han traicionado".

"Son las propias asociaciones las que le dicen al PP y a su exconsejera de agricultura, Carmen Crespo (ahora eurodiputada), que Mercosur le está haciendo daño al campo. Lo más grave de todo es que tenemos que escuchar al PP decir que VOX se ha equivocado con su estrategia", ha señalado Gavira, según una nota de este partido.

El portavoz de Vox en la Cámara autonómica ha situado el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur como "la última puñalada" del PP al sector agrario y ganadero, a la actividad en general del sector primario.

Ha reivindicado que Vox ha presentado una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por la firma del acuerdo, aunque ha expresado la satisfacción de la decisión del Pleno del Parlamento Europeo de enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para su análisis jurídico y determinar su legalidad.

Ha blandido el trabajo de su partido con el sector primario por cuanto "estamos viendo y hablando con gente del mundo de la aceituna, del aceite de oliva" con la idea de "conocer y perfeccionar los conocimientos que tenemos del mundo del aceite" y de esa forma poder evaluar "la repercusión de los acuerdos comerciales que está teniendo la Unión Europea".

Gavira ha apuntado también el problema de "la competencia desleal de ese aceite que está llegando de Túnez, cómo está compitiendo contra el aceite de Andalucía", ya que ha esgrimido el contraste entre las reglas de juego para los agricultores andaluces "con limitaciones, con restricciones, con prohibiciones" que los productores de terceros países "no tienen que soportar y cómo le pueden hacer daño al sector del aceite de oliva".