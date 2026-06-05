Vox propone para recuperar la figura del sereno en Córdoba mediante un programa de agentes cívicos nocturnos

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli (izda.), en rueda de prensa. - VOX

CÓRDOBA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Vox llevará al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba del próximo 10 de junio una moción para estudiar la implantación de un programa piloto de agentes cívicos nocturnos, inspirados en la histórica figura del sereno, una iniciativa que la formación considera "necesaria para reforzar la convivencia y la atención vecinal en distintos barrios de la ciudad".

Según ha indicado Vox en una nota, la portavoz municipal, Paula Badanelli, ha explicado que la propuesta plantea que la Delegación de Seguridad "elabore un estudio técnico y económico sobre la viabilidad del proyecto, así como las funciones que desarrollarían estos agentes en coordinación con la Policía Local, Protección Civil y los servicios de emergencia".

Badanelli ha detallado que "esta medida responde a una realidad que trasladan numerosos vecinos de Córdoba, especialmente en barrios donde existe una creciente sensación de inseguridad, problemas de convivencia o una población cada vez más envejecida".

Así, ha afirmado que la formación vuelve a traer esta propuesta porque "sigue siendo una herramienta útil para mejorar la calidad de vida de los cordobeses", pues "no podemos resignarnos a que nuestros mayores se sientan solos o a que muchos vecinos perciban que sus barrios están abandonados durante la noche", ha señalado.

La iniciativa toma como referencia experiencias desarrolladas en otras ciudades españolas, como Sevilla, donde el programa de agentes cívicos nocturnos comenzó como una prueba piloto y posteriormente fue ampliado a más barrios debido a los resultados obtenidos.

Badanelli ha remarcado que "estos agentes no tendrían funciones policiales, sino labores preventivas, de mediación y asistencia", es decir, no es "sustituir a la Policía Local ni a ningún cuerpo de seguridad", sino "recuperar la cercanía de contar con personas que puedan orientar a un vecino, acompañar a una persona mayor, detectar incidencias o alertar rápidamente a los servicios de emergencia cuando sea necesario".

La moción también contempla que el programa pueda convertirse en "una oportunidad laboral para personas desempleadas con especiales dificultades de inserción, especialmente mayores de 55 años, aplicando además criterios de prioridad nacional en la contratación". Desde Vox quieren que "esta iniciativa sirva también para generar empleo entre quienes más dificultades encuentran para acceder al mercado laboral", de modo que es "una propuesta que combina seguridad, cohesión social y oportunidades para los españoles que llevan años sosteniendo nuestro sistema".

Vox considera que la puesta en marcha de un programa piloto "permitiría evaluar su funcionamiento con una inversión limitada antes de estudiar una posible implantación definitiva en distintos barrios de la ciudad".

"Si otras ciudades están obteniendo buenos resultados, Córdoba tiene la obligación de estudiar esta posibilidad" con el objetivo de tener "una ciudad más segura, más cercana y más humana", por lo que "recuperar la figura del sereno adaptada al siglo XXI puede ayudar a conseguirlo", ha concluido la portavoz municipal, que ha adelantado que la moción será debatida durante la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de junio.