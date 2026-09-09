Vox recalca que en el acuerdo con PP-A está "perfectamente reflejado que estamos en contra del reparto de menores"

El portavoz adjunto del grupo Vox en el Parlamento, Rodrigo Alonso, este miércoles - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha recalcado este miércoles que en el acuerdo de gobierno firmado con el PP-A en Andalucía está "perfectamente reflejado que estamos en contra del reparto de menores" extranjeros no acompañados, de manera que ha mostrado su oposición a una posible llegada a la comunidad de menores desde Ceuta tras la crisis migratoria.

"Está perfectamente reflejado en el acuerdo de gobierno con el Partido Popular, estamos en contra del reparto de menores extranjeros no acompañados", ha indicado en rueda de prensa el portavoz adjunto del grupo Vox en el Parlamento, Rodrigo Alonso, quien ha señalado que la única solución "es abrir la valla y devolverlos a todos a su lugar de origen".

"Lo de Ceuta no es una crisis humanitaria ni migratoria, es una invasión en toda regla perpetrada por Marruecos", ha sentenciado Alonso, para quien lo que no sea devolver a su país a las personas que entraron en España de manera irregular es "provocar un efecto llamada" y que se origine "otra avalancha por parte de Marruecos y siga en su objetivo, que es la de la invasión integral de Ceuta y probablemente de Melilla".

Para Alonso, lo que están viviendo los ceutíes es una situación en la que se producen "violaciones diarias, en la que los niños no pueden acudir con normalidad al colegio, en la que ven como los invasores deambulan por las calles, algunos de ellos armados, se producen reyertas, se pelean entre ellos, o se cosen a navajazos".

Ha insistido en que se ha producido una "invasión de Ceuta provocada por Marruecos y, por supuesto, permitida por Pedro Sánchez y este Gobierno traidor", en el que "todo son contradicciones y mentiras".

"La invasión de Ceuta es un ataque a España y, por lo tanto, España tiene que defenderse, pero el problema es que Pedro Sánchez y todo su gobierno están a favor de Marruecos", ha añadido.

Para Alonso, la solución también pasa por "echar a Pedro Sánchez, sentarlo en un banquillo y que sea juzgado por traición".