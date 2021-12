Vox rechaza el pasaporte Covid y sugiere seguir el ejemplo de Ayuso y Moreno lamenta que esté "ajeno a la realidad"

SEVILLA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha expresado este miércoles ante el Pleno del Parlamento su rechazo a la implantación del pasaporte Covid en Andalucía y ha considerado que se debería seguir el ejemplo de otras comunidades, como la de Madrid, donde no se exige, mientras que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha considerado que esta formación está "ajena a la realidad" y no es consciente de lo que está ocurriendo en esta sexta ola de la pandemia, con un importante incremento de los contagios.

Así se ha pronunciado el presidente en su debate, en la sesión de control del Pleno del Parlamento, con el portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, quien, por su parte, ha asegurado que la "medida estrella" del pasaporte Covid para acceder a los establecimientos de restauración y de ocio nocturno de Andalucía (y que también se pide en las visitas a residencias de mayores y a hospitales) sólo supone "castigar a los andaluces" y resultará "inútil" para combatir la pandemia, al tiempo que supone un "ataque" a derechos fundamentales.

Por su parte, Moreno ha indicado que no puede entender el "ataque" de Vox al pasaporte Covid, cuando es una medida "internacionalmente reconocida", que en el caso de Andalucía ha sido solicitada y asumida por el propio sector del ocio y la restauración.

"Veo que su grupo cada vez es más ajeno a la realidad, a lo que pasa en Andalucía y en la sociedad", según ha dicho Moreno a Gavira, a quien ha recordado que estamos en la sexta ola de la pandemia en la que hay personas que enferman y mueren y, por ello, hay que tomar medidas y no "cruzarse de brazos". Ha insistido en que la vacunación es el principal arma para luchar contra el virus.

Durante su intervención, el presidente también ha aprovechado para reprochar a Vox su "coincidencia" con formaciones de la izquierda en el Parlamento, como PSOE-A y Unidas Podemos, no sólo en determinadas votaciones, como fue el rechazo a los Presupuestos de la comunidad para 2022, sino en algunos "argumentos".

Ha preguntado a Vox si en la tarde de este miércoles va a volver a sumar sus votos a los del PSOE-A para rechazar el decreto de simplificación administrativa, que sería decirle no a los andaluces, a los autónomos y pequeños empresarios y comerciantes. "Le pido que reflexione y que piense que cuando uno apuesta por los andaluces casi siempre acierta, pero cuando uno sólo busca el benefificio propio y el de sus siglas, normalmente desacierta", ha dicho el presidente al portavoz de Vox.

Asimismo, ha querido trasladar su malestar por las "descalificaciones personales" que está recibiendo en las redes sociales o incluso ante el Pleno del Parlamento por parte de miembros de Vox. "Se gana muy poco y muchos de sus votantes agradecerían la educación, la formalidad y la seriedad, algo que están empezando a echar de menos en una actitud cada vez más directa en una descalificación permanente y constante que yo soporto en las redes sociales, que ya lo veo como algo natural, pero que ahora soporto a viva voz por parte del portavoz del grupo", según ha trasladado Moreno a Gavira.

Le ha recomendado que "reflexione porque las ansiedades nunca son buenas": "Para llegar a la meta hace falta tener constancia, no correr más rápido ni coger atajos y tenga usted cuidado con los atajos que está cogiendo". En su opinión, cada uno puede hacer lo que considere, pero esas no son formas y él nunca las ha practicado ni las practicará y ha aconsejado a Vox que no "caiga en la tentación".

"No he entendido lo de que tenga cuidado, desde luego, miedo ninguno", ha replicado Manuel Gavira al presidente.

"CAMPEÓN EN RESTRINGIR DERECHOS Y LIBERTADES"

Siguiendo con el asunto del pasaporte Covid, Gavira ha acusado a Moreno de aplicar las "mismas recetas fracasadas" de Pedro Sánchez ante la pandemia y que, al final, supone que siempre paguen los mismos. Ha indicado que Moreno está en una carrera con otros presidentes autonómicos para ver quién es el campeón en "restringir derechos y libertades" y le ha recomendado que siga el ejemplo de alguna "presidenta", en referencia a Isabel Díaz Ayuso.

Ha indicado que vacunarse no es obligatorio en España y que con el pasaporte Covid sólo se persigue que de manera indirecta la población se vacuna, por lo que "atenta contra derechos" de los españoles. Se ha mostrado convencido de que además resultará "absolutamente ineficaz" y de que esta "barbaridad" la quitarán al final bien la administración autonómica bien los tribunales. "Caer, va a caer porque es ilegal", ha sentenciado Gavira, quien ha asegurado que Vox no está en contra de las vacunas, sino de las restricciones de derechos y libertades.

Asimismo, el portavoz de Vox ha acusado a Moreno de intentar

"vender una imagen de Andalucía que por desgracia no es real" y de estar dedicado al "márketing, el artificio y la compra de la paz social a través del talonario", regando de "subvenciones a los sindicatos corruptos". Ha acusado además al Gobierno andaluz de utilizar a las organizaciones empresariales en su propio "beneficio".

Ha reprochado a Moreno su "falta de iniciativa por desmontar la gigantesca administración paralela" de la Junta. "Han asumido la cultura del clientelismo de la izquierda más corrupta y mantienen leyes que nos hacen más desiguales, que sólo pretenden imponer una versión de la historia e instalar guerras de sexos", ha dicho al presidente, al que ha reprochado que conciba el consenso al que siempre apela como una "imposición" a los demás. Ha agregado que la estabilidad que defiende Moreno es la misma "estabilidad socialista" que puso a Andalucía durante décadas a la cola de todo lo bueno y a la cabeza de todo lo malo.