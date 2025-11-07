Vox rechaza la subida de la tasa de basura y del agua en la Diputación de Córdoba

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo provincial de Vox en la Diputación de Córdoba, Rafael Saco, ha criticado la "política recaudatoria" del PP tras la propuesta de "nuevas subidas en las tarifas de agua y en la tasa de basura en el seno del consejo de administración" de las empresas de agua (Emproacsa) y basura (Epremasa), recalcando que Vox "ha votado en contra de ambas medidas, igual que ya hicimos el año pasado, cuando advertimos de las graves consecuencias de estas decisiones".

En este sentido y en una nota, Saco ha lamentado que el PP "no haya aprendido nada y siga aplicando la única fórmula de gestión que conoce: subir, subir y volver a subir", todo ello a la vez que ha afeado que "durante todo un año no se han reunido con nosotros ni con ningún grupo político de la oposición".

"No han recortado gastos ni han cambiado la forma de gestionar. Siguen haciendo exactamente lo mismo que el año anterior", ha afirmado el diputado provincial de Vox, que ha desmentido que "estas subidas se deban al IPC, como ha señalado el Gobierno provincial". Al respecto, Saco ha asegurado que "es falso", pues "no se puede dar un porcentaje único. Hay muchas variables que afectan a los recibos".

Así, ha puesto como ejemplo, que "darse de alta en una acometida puede suponer una subida de más del 100%. Y en el caso de las empresas, la subida no es del 17,5%, como se dice, sino bastante más para sectores como la hostelería o las peluquerías".

Saco ha recalcado que las consecuencias de esta gestión "recaen siempre sobre los mismos, sobre los vecinos y autónomos cordobeses", y ha insistido en que Vox defiende "otra forma de gestionar, más eficiente y sin castigar al contribuyente". "No es culpa de Vox que las empresas públicas entren en pérdidas; los únicos responsables son quienes las gestionan mal. Lo que no vamos a permitir es que se siga mintiendo a los cordobeses para justificar nuevos sablazos", ha concluido.