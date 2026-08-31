Vox reclama actuaciones "concretas y urgentes" ante las reivindicaciones de los vecinos del Sector Sur de Córdoba

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Marta León (dcha), en su visita al Sector Sur. - VOX

CÓRDOBA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Marta León, ha exigido este lunes actuaciones "concretas y urgentes" para el Sector Sur ante las reivindicaciones que sus vecinos llevan años trasladando y la situación que presentan diferentes zonas del barrio.

Según ha indicado Vox en una nota, León ha visitado el Sector Sur junto a la diputada en el Parlamento de Andalucía y presidenta provincial de Vox Córdoba, Paula Badanelli, y Jesús Barranco, portavoz de La Voz del Sector Sur, con quienes ha recorrido distintas calles para conocer directamente las demandas de los vecinos y comprobar sobre el terreno algunas de las situaciones denunciadas.

Durante el recorrido han constatado "basura acumulada en aceras, parques, calles y plazas, contenedores quemados y deteriorados y situaciones de consumo de drogas a plena luz del día, problemas que los residentes aseguran sufrir en su vida cotidiana".

"El Sector Sur es un barrio maravilloso en el que viven jóvenes, mayores y familias que pagan sus impuestos y que merecen, como mínimo, tener los mismos barrios y los mismos servicios que el resto de Córdoba. Al otro lado del río también existen barrios y necesitan ser atendidos", ha defendido León.

La portavoz municipal ha cuestionado además los compromisos adquiridos por el Gobierno municipal durante los últimos años. "¿Dónde están las promesas electorales de Bellido desde hace ocho años? ¿Dónde están esas promesas? ¿Van a volver a venir en campaña con proyectos que nunca van a llegar a su fin?", ha preguntado.

Ante el estado de algunos espacios verdes y zonas públicas visitadas durante el recorrido, León ha ironizado cuestionando si "¿hasta aquí llega el cinturón verde del señor Bellido?".

Vox ha remarcado que las reivindicaciones del Sector Sur no son nuevas ni responden a una situación puntual. Durante años, colectivos y representantes vecinales han venido reclamando mejoras relacionadas con la limpieza, el mantenimiento del espacio público, la convivencia, la seguridad y el cumplimiento de las ordenanzas municipales.

El "hartazgo existente en el barrio se ha hecho visible durante la comparecencia celebrada en la Plaza del Mediodía, hasta donde se han acercado vecinos para exponer directamente los problemas que sufren y reclamar soluciones a las administraciones".

"Cuando los vecinos llevan años trasladando los mismos problemas y siguen teniendo que acudir a los medios de comunicación para conseguir que se les escuche, las administraciones tienen que preguntarse qué está fallando", ha señalado León.

La portavoz de Vox ha insistido en que "denunciar estas situaciones no supone atacar ni estigmatizar al Sector Sur, sino defender a sus vecinos". "No hemos venido a hablar mal de este barrio. Hemos venido a defenderlo. Vivir en el Sector Sur no puede significar recibir servicios públicos de segunda categoría", ha afirmado.

Por su parte, Jesús Barranco ha explicado la labor que desarrolla desde La Voz del Sector Sur, una iniciativa vecinal creada para recoger las preocupaciones y propuestas de los residentes, dar visibilidad a las situaciones que afectan al barrio y reclamar respuestas de las administraciones.

León ha anunciado que Vox trasladará estas reivindicaciones a la actividad municipal, asegurando que desde el grupo municipal llevarán al Pleno "todo lo necesario para que este barrio del Sector Sur pueda vivir feliz y en paz" y registrarán "enmiendas a los presupuestos para que incluyan partidas concretas, de la mano de los vecinos de este barrio y atendiendo a sus verdaderas necesidades".

En este contexto, desde Vox reclaman al Gobierno municipal "actuaciones en limpieza y mantenimiento de calles, plazas y parques, reposición y reparación del mobiliario y contenedores deteriorados, cumplimiento de las ordenanzas y una coordinación efectiva en materia de convivencia y seguridad".

"Lo importante aquí no es quién denuncia el problema, sino que el problema se resuelva. Sector Sur no es un problema para Córdoba; Sector Sur forma parte de Córdoba y merece exactamente la misma atención que cualquier otro barrio de la ciudad", ha subrayado León.

La portavoz ha concluido reclamando al alcalde que "escuche directamente a quienes viven al otro lado del río y sustituya los anuncios por actuaciones concretas". "Después de años de reivindicaciones, Sector Sur no necesita más promesas electorales. Necesita respuestas, actuaciones, presupuesto y fechas. Y Vox va a llevar la voz de estos vecinos al Ayuntamiento", ha concluido.