Vox reclama a la Diputación de Granada apoyo para la creación de un Certamen Provincial de Escuelas Taurinas.

GRANADA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Provincial Vox en la Diputación de Granada, Gustavo de Castro, ha registrado una moción para que esta institución provincial "escuche de una vez a este sector estratégico, tanto desde el punto de vista cultural como económico" y apoye la creación del 'I Certamen Provincial de Escuelas Taurinas de Granada', que se celebraría en su primera edición el próximo año 2024, "con el compromiso de establecer esta tradición cada año".

Las escuelas taurinas de la provincia de Granada llevan tiempo reclamando a la Diputación granadina su apoyo para celebrar un certamen anual con los alumnos y "ayudar a los jóvenes que tienen vocación de toreros y que cada vez ven más difícil desarrollar una carrera profesional", señala De Castro en una nota de prensa difundida por el grupo político.

Esta iniciativa de Vox ha sido consensuado con estas cuatro escuelas taurinas de Granada, tras la reunión mantenida por sus representantes con el diputado provincial Gustavo de Castro y el diputado nacional de Vox por Granada, Jacobo Robatto, esperando que la Diputación se involucre de una vez con el sector taurino de la provincia pues "si no cuidamos lo nuestro, si no lo apoyamos y fomentamos, estaremos colaborando por omisión a que el día de mañana esta tradición se pierda y entonces será tarde y no habrá forma de revertir lo inevitable", advierte.

El portavoz del Grupo Provincial Vox en la Diputación ha defendido la necesidad de que "hoy más que nunca las instituciones deben poner pie en pared y no titubear cuando se trata de ayudar a tantísimas personas que directa o indirectamente viven del mundo del toro, sin complejos, con valentía y sin ceder un solo palmo a los que quieren destruir todo lo que ha sido siempre típicamente español", recordando como "la persecución a la tauromaquia se ha visto incrementada en los últimos años, especialmente por la izquierda más radical y por aquellos que sucumben a su presión".

De Castro ha lamentado como Granada ha ido perdiendo alumnos en las escuelas taurinas como consecuencia de esta persecución y de la falta de apoyo institucional, "hasta el punto de perder alguna de nuestras escuelas".

En la actualidad son cuatro las escuelas taurinas existentes en nuestra provincia: la Escuela Taurina Granada, la Escuela Taurina Ciudad de Atarfe, la Escuela de Tauromaquia Ciudad de Motril y la Escuela Taurina de la Comarca de Guadix, donde están inscritos 60 alumnos.

Gustavo de Castro ha querido recordar a Federico García Lorca, quien dijo que los toros son la fiesta más culta que hay en el mundo. Y para que esta tradición no se pierda "es urgente ayudar a los jóvenes y que la Diputación de Granada deje de ser la única institución que no brinda su apoyo a las cuatro escuelas taurinas de la provincia donde se forjan las futuras figuras del toreo".