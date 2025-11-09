Vox reclama a Junta el jueves en el Parlamento rebajas fiscales para "proteger" a jóvenes y familias

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox defenderá el jueves en el Pleno del Parlamento una proposición no de ley en la que reclama al Gobierno andaluz un paquete de rebajas fiscales para "proteger" a jóvenes y familias.

En la iniciativa, se insta a la Junta a impulsar la reducción en 0,5 puntos la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), adaptándola a la capacidad económica real de las familias andaluzas, y a impulsar la ampliación de las deducciones autonómicas en el IRPF por nacimiento, adopción y gastos educativos (comedor, material escolar, aula matinal, uniformes), así como a eliminar límites de renta para ampliar beneficiarios.

Otra demanda es que la Junta promueva la reducción de los tipos generales del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), y actualice al mercado los umbrales de los tipos reducidos para jóvenes, familias numerosas y personas con discapacidad, de forma que puedan aplicarse de manera efectiva, mientras se avanza en la bonificación de la cuota el 100% del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para compra de vivienda habitual.

Asimismo, se demanda que el Ejecutivo autonómico impulse la aprobación de tipos reducidos de ITP y AJD para la adquisición de inmuebles destinados a centros de trabajo o negocios, con el objetivo de impulsar la implantación y consolidación de empresas en Andalucía.

Otra petición a la Junta es que impulse la ampliación de la cuota cero para autónomos, manteniendo la bonificación mientras los ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), e introducir incentivos fiscales por contratación y conciliación para autónomos con menores a cargo.

En la iniciativa de Vox se pide también al Gobierno autonómico que realice las modificaciones necesarias a fin de eliminar los tributos propios de la Junta, incluido el canon del agua y los denominados impuestos ecológicos, sustituyéndolos por una gestión eficiente del gasto público.

Otra demanda es que la Junta apruebe "un plan de reducción de deuda pública que priorice la eliminación de gasto político y superfluo, redirigiendo el ahorro a políticas eficaces de empleo juvenil, emprendimiento y apoyo a las familias".

Se pide al Ejecutivo "suprimir entes y organismos duplicados de la administración paralela andaluza, reorientando sus recursos a la economía productiva y a la rebaja de la presión fiscal".

Vox también reclama al Ejecutivo promover un programa fiscal específico para la emancipación juvenil que combine la actualización de tipos reducidos en ITP y AJD con deducciones autonómicas por alquiler de vivienda habitual para menores de 35 años, condicionadas a renta y a residencia efectiva en Andalucía.

Se pide a la Junta que "sustituir las políticas ideológicas de género y clima por la perspectiva de familia en la elaboración y ejecución de los presupuestos de la comunidad".

Asimismo, se insta a la Junta a demandar al Gobierno central que lleve a cabo de manera urgente una "bajada masiva de impuestos y una reducción drástica del gasto político impodructivo, de modo que se alivie fiscalmente a trabajadores, autónomos y empresas, y se inicie un proceso de reindustrialización y crecimiento económico, con el impulso de la vivienda en propiedad, para devolver la prosperidad y estabilidad a España".

Vox insta también a la Junta a pedir al Gobierno central que impulse la "modificación de la normativa básica laboral y de extranjería para garantizar la prioridad nacional en el acceso a ayudas, programas y políticas de inserción laboral, y evitar que personas en situación irregular sean priorizadas sobre los jóvenes andaluces".