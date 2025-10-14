Vox reclama "más recursos" para los alumnos con necesidades educativas especiales en Baena (Córdoba)

Alejandro Hernández con representantes de Vox en Baena ante el Centro de Educación San Felipe y María Valverde y Perales. - VOX

BAENA (CÓRDOBA), 14 (EUROPA PRESS)

El parlamentario autonómico de Vox por Córdoba, Alejandro Hernández, ha visitado este martes Baena para reclamar "más medios materiales y humanos" destinados al alumnado con necesidades educativas especiales en el Centro de Educación San Felipe y María Valverde y Perales.

Durante su visita al centro, Hernández ha estado acompañado por representantes del grupo municipal de Vox en Baena, quienes han trasladado de primera mano "la preocupación de varias familias por la falta de medios suficientes para atender adecuadamente a los alumnos que requieren apoyos específicos".

Desde el Grupo Parlamentario Vox en Andalucía se ha registrado una iniciativa en el Parlamento andaluz instando a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional a dotar a este centro de aulas específicas para alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA), así como de profesorado de Pedagogía Terapéutica y personal técnico de integración social (PTIS).

"Es de justicia atender debidamente a quienes requieren más cuidados", ha defendio, para remarcar que desde Vox seguirán "exigiendo a la Junta los recursos necesarios para que ningún niño quede atrás". Hernández ha recordado que "la falta de personal especializado y de espacios adaptados supone un obstáculo diario para las familias y para el profesorado que trabaja con alumnos con necesidades educativas especiales, obligando a muchos de ellos a desplazarse a otros municipios o a recibir una atención insuficiente".

"No se puede hablar de igualdad de oportunidades si los niños con necesidades especiales no cuentan con los medios adecuados", ha avisado, para apuntar que "la educación inclusiva no puede quedarse en un eslogan: debe traducirse en recursos reales y efectivos".

LA QUEJA DE UNA MADRE

Esta iniciativa de Vox se originó tras la queja de una madre baenense, quien alertó a los concejales del grupo municipal sobre la falta de apoyos educativos en el centro. El Grupo Municipal de Vox en Baena trasladó el caso al Grupo Parlamentario, que ha elevado la petición al Parlamento andaluz para que "la Junta actúe de forma urgente".

"Hemos sido útiles y nuestra única misión es transmitir las quejas y sugerencias de nuestros vecinos, con independencia del partido que esté gobernando", ha dicho el parlamentario, quien ha agregado que "en Vox trabajamos para dar voz a quienes no son escuchados por la administración".

Con esta iniciativa, ha subrayado, "Vox reafirma su compromiso con las familias de Baena y con una educación pública de calidad, inclusiva y justa, que garantice los recursos necesarios para que todos los alumnos, sin excepción, puedan desarrollar su potencial en condiciones de igualdad".