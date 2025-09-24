Vox reclama recursos a la Junta para que el Grado de IA de la Universidad de Granada sea un "referente"

SEVILLA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Vox en el Parlamento de Andalucía ha reclamado este miércoles en sesión plenaria que el Grado de Inteligencia Artificial que se impartirá en la Universidad de Granada a partir del próximo año cuente con los "recursos necesarios" para convertirse en "un referente y un motor de la investigación". El portavoz de VOX en la Comisión Universidad, Investigación e Innovación, Alejandro Hernández, ha criticado además que, "sin un marco nacional serio, corremos el riesgo de que sea sólo un título bonito en los folletos sin capacidad de competir con lo que se ofrece en otras regiones".

En una nota, Hernández ha recalcado que Vox apoya decididamente este nuevo Grado en IA para que desde Granada "se abra camino en esta materia trascendental ya en el presente y aún más en el futuro" y para que "los jóvenes andaluces tengan las mismas oportunidades que en Madrid, Cataluña o el extranjero".

Por esta razón, desde Vox se ha instado al Gobierno de Juanma Moreno a "dotar a las universidades de infraestructura y una financiación estable", además de exigir que "solucione" el problema de independencia de la Accua, la agencia encargada de evaluar los títulos en Andalucía que ha impedido la implantación este curso del Grado de IA por sus informes desfavorables.

"Todos sabemos que debería ser un organismo técnico imparcial y riguroso, pero tras todo lo visto estos meses, incluida la salida de su máximo responsable, el más que necesario prestigio ha quedado dañado", ha lamentado Hernández.

Así, tras destacar el "firme compromiso" de Vox para que Granada se convierta en un polo de talento, investigación y empleo de calidad, Hernández ha alertado de que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios ha convertido el debate sobre la universidad pública "en un instrumento político, ideológico y clientelar".

En este sentido, la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) amenaza con "desvirtuar" cualquier avance académico o social. "Esta nefasta ley no ha traído excelencia, ni competitividad ni estabilidad, lo que ha traído es más burocracia, más politización y más obstáculos para que la universidad cumpla con su misión", según ha subrayado el portavoz de Vox.