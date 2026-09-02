Vox recurrirá a mecanismos "administrativos y legales" para evitar que menores migrantes lleguen a Andalucía desde Ceuta

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, este miércoles en rueda de prensa - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox ha asegurado este miércoles que recurrirá a mecanismos "políticos, administrativos y legales" para evitar que menores migrantes no acompañados que han llegado a Ceuta sean trasladados a Andalucía.

"Hay argumentos administrativos y legales que podemos usar para que se retrasen o se denieguen estas llegadas de menas, y vamos a estar ahí; no quepa duda de que vamos a poner toda la carne en el asador para que ninguno de estos invasores llegue a Andalucía. No tienen que estar en España y tenemos la obligación moral de mandarlos con sus padres a sus países de origen", según ha manifestado en rueda de prensa el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Javier Cortés.

Ha manifestado que el acuerdo de gobierno que PP-A y Vox tienen en Andalucía es "claro" en su "rechazo frontal a las políticas de inmigración" del Gobierno de Pedro Sánchez, y en la "financiación" a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que "están colaborando directamente con el tráfico de seres humanos" y que están "armando y ayudando a los invasores en contra de nuestros compatriotas".

"El acuerdo es claro, rechazo frontal a las políticas de inmigración de Pedro Sánchez y cero financiación a estos organismos", ha manifestado Cortés, quien ha señalado que Vox ha reclamado una reunión de la comisión de seguimiento del pacto con el PP-A para hablar de estos asuntos y que aún no tiene fecha.

"No puede haber, ante la crisis de Ceuta, otra solución que no sea la expulsión de todos y cada uno de los invasores que han asaltado por la fuerza nuestra frontera", ha setenciado el portavoz de Vox en el Parlamento.

Asimismo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía con independencia de a quien se vote para que participe este miércoles en las concentraciones convocadas ante ayuntamientos en apoyo a Ceuta y para denunciar que los ceutíes han sido "abandonados y traicionados por el gobierno criminal" de Pedro Sánchez.

Ha añadido que es "una vergüenza que el PSOE prohíba a sus cargos acudir a esas concentraciones, que no tienen nada que ver ni con izquierdas, ni con derechas, ni con ideologías", sino con el sentido común que clama el pueblo español frente a un Ejecutivo central "traidor y ante un aprendiz de tirano que tenemos presidiendo el gobierno".

"De nuevo se demuestra que no hay ni un PSOE bueno ni un PSOE malo, sino simplemente una banda criminal disfrazada de partido político", ha sentenciado Javier Cortés.