Vox reprocha a Junta que la sanidad "no está mejor" aunque se haya aumentado el Presupuesto y pide un cambio de modelo

18/12/2019

El diputado de Vox Manuel Gavira ha reprochado este miércoles al Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos (Cs) que la sanidad "no está mejor ahora que con los socialistas" aunque se haya incrementado el Presupuesto en este ámbito, por lo que ha reclamado un cambio del modelo porque "si no, el sistema se va a la porra".

En su intervención en el debate monográfico sobre sanidad en el Pleno del Parlamento andaluz, ha insistido en que el ámbito sanitario "va igual y no va a mejorar" y ha reprochado que ni al anterior gobierno, que dejó la sanidad hecha un "guiñapo", ni al nuevo gobierno, que "no ha cambiado su gestión" pese a "las buenas intenciones", tienen interés en resolver esta situación. "No solo con un incremento del presupuesto vamos a poder salvar el sistema", ha avisado.

Tras recordar que Vox votó a favor de la sección de Salud y Familias en el Pleno que aprobó el Presupuesto para 2020 porque se incrementaban las partidas en este ámbito y bajaba el gasto financiero, ha señalado que "la situación no es mejor que la que dejaron los socialistas, aunque tampoco es que sea peor".

A su juicio, esto es así por "la ineficiencia del sistema autonómico" y ha advertido de que "la realidad es tozuda y más se profundice en la torpeza, peor". "Hay comunidades que están mejor, pero dentro de un modelo que colapsará", ha afirmado.

Gavira ha señalado "la torpeza" del PSOE-A al destacar un aumento de las movilizaciones de los profesionales teniendo en cuenta que estas "no son nuevas" y ha apuntado que este debate promovido por PSOE-A y Adelante Andalucía solo viene a "dirimir quien es más torpe para arreglar los problemas de la sanidad".

"Lo que necesita los andaluces es que se les hable claro y que conozcan los costes que conlleva no cambiar la política", ha concluido.