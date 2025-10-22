Vox reprocha a Sanz que se dedique a "confrontar" con Amama cuando aún "no sabe cómo solucionar" el problema de cribados

SEVILLA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Rodrigo Alonso, ha reprochado este miércoles al consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, que se dedique a "confrontar" con la asociación Amama cuando aún "no sabe cómo solucionar" el problema con el cribado del cáncer de mama.

En rueda de prensa, Rodrigo Alonso ha lamentado que Sanz haya acusado a Amama de "lanzar infundios" después de que la asociación registrara ayer martes un escrito en la Fiscalía Superior de Andalucía en el que pide que se investigue la "presunta destrucción" de pruebas diagnósticas (mamografías) por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que intervenga o copie los servidores y plataformas del SAS "a fin de evitar la destrucción o manipulación" de pruebas.

"Para infundios, el Gobierno de Andalucía, que dijo que serían cuatro o cinco casos y al poco tiempo dijeron 2.000" mujeres, ha añadido Alonso, convencido de que en el Gobierno del PP-A "no saben" realmente la cifra.

Ha manifestado que Vox ha registrado en el Parlamento una batería de preguntas para saber "cuál es el número real de mujeres en las distintas provincias de Andalucía que no fueron correctamente citadas o atendidas dentro del programa de cribado de cáncer de mama debido al fallo detectado en el sistema y qué medidas correctoras se han implementado en cada provincia".

Ha lamentado que estemos asistiendo "a un baile de cifras y de números como si de una subasta se tratara" por parte de la Junta, algo que es "insólito" porque las mujeres víctimas de este "escándalo lo que se merecen es dignidad y respeto, no un baile de cifras" sobre cuántas son las afectadas.

"No existe un plan sanitario en Andalucía", ha manifestado Rodrigo Alonso.

Rodrigo Alonso ha insistido en que el "principal culpable y responsable" de los ocurrido "se llama Juan Manuel Moreno Bonilla", presidente de la Junta, porque, en siete años, "no ha sido capaz de cambiar el modelo socialista" en la sanidad pública andaluza.

Ha manifestado que el Gobierno de Juanma Moreno es el de "la foto, el postureo, la mentira, la promesa y el incumplimiento", y el "tiempo ha dado la razón" a las denuncias de Vox.