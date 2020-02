Vox reprocha el "sectarismo" del Gobierno para "eludir" el pago del IVA y rechaza que Andalucía se endeude más

Publicado 12/02/2020 13:38:36 CET

SEVILLA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario del grupo parlamentario de Vox y portavoz adjunto, Rodrigo Alonso, ha rechazado este miércoles el "sectarismo" del Gobierno central para "eludir su responsabilidad de pagar el IVA que le corresponde a las arcas andaluzas" y ha rechazado la relajación del objetivo de déficit porque no considera oportuno que Andalucía se endeude más.

En rueda de prensa, Alonso ha insistido en que el Gobierno de España "chantajeó" a los andaluces en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y ha mostrado su rechazó a la propuesta realizada por el Gobierno de flexibilizar el déficit: "Ya le hemos trasladado al Gobierno de la Junta que estamos totalmente en contra de esta propuesta". De esta manera, Vox ha solicitado al Gobierno andaluz que de "forma urgente" denuncie judicialmente al Ejecutivo de España.

En la misma línea, ha aclarado que "VOX no permitirá que se juegue con el dinero de los andaluces, y de forma tan sectaria, con el dinero neto que le corresponde a la Junta de Andalucía. Alonso ha alertado de que "como consecuencia del sectarismo del Gobierno de España" las partidas destinadas a sanidad, educación, dependencia, discapacidad y empleo "están en juego".

Por otra parte, Alonso ha rechazado las declaraciones de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, al atacar a VOX con "falsedades". "Una vez más la consejera se vuelve a equivocar. Nosotros no negamos la violencia, no negamos que mueran mujeres a manos de hombres. Lo que no queremos es señalar solo un tipo de violencia, sino que hay que tratar toda la violencia de la misma forma. Tanto es violencia como si el hombre mata a una mujer, una mujer mata a un hombre, un hombre mata a un hombre*Sus palabras nos parecen muy desafortunadas".

Para finalizar, ha recordado que recientemente se redujo la dotación presupuestaria para el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) "para dárselo a los menores extranjeros no acompañados (MENA)". "Nos parece lamentable que por un lado se erija como la defensora de las mujeres pero, por otro lado, le reste dotación presupuestaria al Instituto Andaluz de la Mujer. Esas cosas no las cuenta en Canal Sur", ha subrayado.