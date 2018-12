VOX responsabilizará a Iglesias de todos los "ataques" que sufran tras su llamamiento a la "movilización antifascista"

Publicado 03/12/2018 13:46:31 CET

SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de VOX, Santiago Abascal, ha asegurado este lunes que su formación responsabilizará al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de todos los "ataques, violencia y amenazas" que sufran a partir de hoy, después de que el dirigente del partido morado haya llamado a "la movilización antifascista militante para referirse a nosotros".

En un acto en Sevilla junto al candidato de VOX a la Presidencia de la Junta, Francisco Serrano, y a otros dirigentes del partido, Abascal ha dicho que su partido ya sabe lo que es la "alerta antisfascista militante" por parte del "comunismo chavista" porque, según ha explicado, ya la ha puesto en marcha durante un acto que celebró VOX hace unos días en Murcia.

"Allí enviaron a una cuantas hordas comunistas para insultar durante cuatro horas a las miles de personas que acudían al acto", ha señalado el presidente de esta formación, quien ha destacado que entre las consignas que se podían oír estaban "os mataremos como en Paracuellos y Ortega Lara estaba mejor de vuelta al zulo".

Para el líder nacional de VOX, "quienes están llamado a ese antifascismo militante para referirse a nosotros, están adquiriendo una gravísima irresponsabilidad, y desde aquí le decimos a Iglesias que le haremos responsable de todos los ataques, violencia y amenazas que a partir de ahora se hagan contra esta fuerza".

"No vamos a tener ninguna duda en señalar a quienes no solo están queriendo romper el orden constitucional sino la convivencia en España", ha afirmado Abascal, quien también ha asegurado que su formación "no se va a molestar en contestar" a los "insultos durísimos" que están recibiendo por parte de otros grupos políticos y medios de comunicación.

"Quienes nos insultáis desde estas tribunas políticas y mediáticas no habéis entendido nada, seguid haciéndolo porque cada vez que nos insultáis a nosotros estáis insultando a millones de españoles que nos escuchan y se sienten identificados", ha señalado el presidente de VOX, para quien "no va a servir de nada esa estrategia que es fallida. No nos vamos a mover ni un ápice en nuestros planteamientos".

IMPORTANTES EXPECTATIVAS ELECTORALES EN CATALUÑA

De otro lado, preguntado sobre si VOX tiene previsto "desembarcar" en Cataluña de cara a las elecciones municipales, Abascal ha respondido que su formación "no va a desembarcar en Cataluña porque ya estamos en Cataluña", que es el lugar donde "hasta ayer mismo había crecido más el proyecto de VOX durante los últimos meses".

"Para nosotros es muy importante Cataluña porque es una parte inseparable de España, no vamos a tirar la toalla de ninguna manera y nuestro objetivo es ir a todas las elecciones en toda España", ha indicado Abascal, quien ha indicado que su formación tiene importantes expectativas electorales en Cataluña, "donde muy pronto habrá diputados de VOX en el Parlamento de esta comunidad diciendo lo que nadie de atreve a decir".