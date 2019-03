Vox retira su proposición no de Ley contraria al "feminismo supremacista de género" ante el 8M

Publicado 07/03/2019 14:50:56 CET

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Vox en Andalucía ha decidido retirar la proposición no de ley que iba a defender en la sesión plenaria que se celebra desde este jueves en la Cámara autonómica en apoyo a la manifestación convocada el día 10 de la plataforma 'Women of the world en Andalucía', frente al "feminismo supremacista de género" que representan las movilizaciones y la huelga del 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que se conmemora este viernes.

Fuentes del partido han explicado a Europa Press que han retirado la proposición no de Ley, algo que se comunicó en el Registro del Parlamento el pasado viernes, porque han decidido "no posicionarse".

La iniciativa que ha retirado Vox se centraba en la manifestación del día 10 de la plataforma 'Women of the world en Andalucía', apuntando que responde "fielmente a los intereses generales de Andalucía, contribuir a la consecución de una igualdad real entre hombres y mujeres, favorecer el respeto a las convicciones de la inmensa mayoría de hombres y mujeres andaluces, e inspirar la interdicción de todo sectarismo político e ideológico de la igualdad".

Vox exponía que el "feminismo maquinador de las huelgas del 8M está en horas bajas" y señalaba que quienes han "usurpado la representación exclusiva y excluyente de la mujer en España, esto es, el feminismo supremacista de género, no cuenta con la confianza de los españoles, ni siquiera de las propias mujeres". "Las feministas marxistas jamás han cumplido con los fines que dicen sostener, pues sólo saben reclamar dinero y más dinero para promoción de su ideología", sostenía Vox.

En su opinión, "la voracidad económica del lobby feminista evidencia su propio desprestigio y explica el motivo del amplio rechazo de los españoles contra su propaganda ideológica". Criticaba que el "feminismo ultrasubvencionado venga a convocar otra huelga más en España para el 8 de marzo, repitiendo sus fracasadas consignas de siempre".