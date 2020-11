Vox retoma el lunes la actividad parlamentaria tras recibir "explicaciones" de Bosquet y "solidaridad" de Junta, PP y Cs

SEVILLA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha anunciado este viernes que su grupo "se reincorporará este lunes con normalidad a la actividad parlamentaria" después de recibir "una serie de explicaciones" por parte de la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet (Ciudadanos), y "la solidaridad y el apoyo" de diputados de PP-A y Cs y "del Gobierno" andaluz que ambos partidos sustentan.

Así lo ha indicado el portavoz de Vox en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, tras el incidente que se produjo este jueves en el Pleno del Parlamento, cuando dicho partido abandonó el Pleno tras pedir él sin éxito la palabra a la presidenta de la Cámara después de que la presidenta del Grupo Socialista, Susana Díaz, acusara al jefe del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno (PP-A), de haberse "abrazado a los herederos del franquismo", en alusión a Vox y a su pacto con la Junta para aprobar los Presupuestos de 2021.

Alejandro Hernández, que reaccionó de forma airada a dicha alusión de Susana Díaz y protestó por el hecho de que la presidenta del Parlamento no le diera la palabra mientras hablaba la dirigente socialista, ha justificado su reacción indicando que lo que la motivó fue "la equiparación que se hizo de Vox con ETA" por parte de la dirigente socialista, que aludió a los "herederos del franquismo" tras asegurar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no había pactado con Bildu.

En esa línea, el portavoz de Vox ha comentado que, "si nosotros nos fuéramos del Parlamento cada vez que nos dicen ultraderecha, herederos del franquismo y otras lindezas, es que ni entrábamos", y lo que motivó su reacción "es lo que viene antes", es decir, que Susana Díaz "lo que estaba intentando hacer era blanquear a ETA, justificar los pactos de su partido en Madrid con la banda terrorista y el brazo político que es Bildu, compuesto por personas que han sido condenadas por crímenes de sangre", según ha enfatizado.

"Esa es la realidad y lo que no estamos dispuestos a consentir en ningún caso", según ha aseverado el portavoz de Vox, que ha lamentado que en el Parlamento han llegado a "insultar personalmente" a diputados de su grupo llamándoles "brujas" o "gilipollas" desde "la bancada socialista", pese a lo cual "nosotros hemos sido tranquilos, pausados, pero todo tiene un límite", según ha continuado.

"NO SE PUEDEN CRUZAR LÍNEAS ROJAS" EN EL PARLAMENTO

Hernández ha confirmado que este jueves por la tarde, tras el incidente, mantuvo un encuentro con Bosquet que se desarrolló "con corrección", y ha subrayado que desde Vox van a "exigir de la presidenta del Parlamento en todo momento que nos proteja y ampare, que cumpla con sus funciones", porque "no se pueden cruzar determinadas líneas rojas" como, a su juicio, sucedió este jueves con esa "comparación" de Vox "con una banda criminal, terrorista".

"Eso es lo que no estamos dispuestos a consentir", según ha querido dejar claro el portavoz de Vox, que ha agregado que "llueve sobre mojado", y en ese sentido ha animado a "visualizar muchísimos videos de las sesiones parlamentarias" para comprobar la actitud que se mantiene hacia sus diputados, y a que se "compare lo que les permite" la presidenta del Parlamento "a unos y a otros", en alusión a representantes socialistas.

"NO SE PUEDE MIRAR PARA OTRO LADO CON QUIENES HACEN EL GAMBERRO"

"No nos podemos poner exquisitos con unos y luego mirar para otro lado cuando quienes están haciendo permanentemente el gamberro son otros", ha añadido en esa línea Hernández, que ha dicho también que ha recibido tras lo sucedido este jueves "la solidaridad y el apoyo de la práctica totalidad de los diputados" de Cs, así como de los del PP-A y de "los miembros del Gobierno" andaluz, algunos de los cuales le dijeron que "no se podía soportar lo que estábamos viviendo", según ha comentado.

Por eso, el portavoz de Vox ha señalado que su comportamiento de este jueves "no es una salida de pata de banco, ni una sobreactuación ni me tengo que tomar pastillas", y lo que hay es que "ser serios y no llegar a estos extremos de que se crucen determinadas líneas en las que se está justificando que haya criminales en política".

El representante de Vox ha defendido que "el momento de intervenir" en el Pleno cuando pidió la palabra ante la alusión de Díaz a los "herederos del franquismo" era cuando él solicitó hablar, porque la dirigente socialista "tenía todavía una intervención por delante".

Según ha apuntado Hernández, la presidenta del Parlamento simplemente debería haberle dicho "que no me preocupara, que en cuanto" acabase Susana Díaz de hablar ella le daría la palabra, pero "no lo hizo" y "se limitó a apagarme el micrófono", según ha criticado.