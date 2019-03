Vox se sale del Pleno en protesta por el "bloqueo" de la Mesa a sus iniciativas y urge a reformar el Reglamento

Publicado 07/03/2019 12:42:41 CET

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del grupo parlamentario de Vox en Andalucía han abandonado este jueves la sesión plenaria en el turno de las preguntas dirigidas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, para mostrar su "rechazo a las decisiones que viene adoptando la Mesa" de la Cámara "al bloquear una gran parte de nuestras iniciativas", y han urgido una reforma "en profundidad" del Reglamento del Parlamento.

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ha leído un comunicado ante los medios frente a la puerta del Salón de Plenos coincidiendo con el inicio de las preguntas de la sesión de control al Gobierno dirigidas al presidente de la Junta, y acompañado del resto de miembros de su grupo, que se compone de doce diputados.

Los representantes de Vox han acusado a la Mesa del Parlamento de "bloquear" una "gran parte" de sus iniciativas "amparándose en una interpretación arbitraria y restrictiva del Reglamento", una interpretación que, "sin embargo, se vuelve generosa y abierta cuando se trata de calificar las que proceden de otros partidos, tal como vimos ayer con la moción hipertrofiada del PSOE", según ha apostillado Hernández en el comunicado que ha leído.

Vox no podía preguntar este jueves a Moreno en la sesión de control al Gobierno porque la Mesa no admitió la primera cuestión que planteó por no ajustarse a la gestión y actividades del Gobierno andaluz. La segunda pregunta que registró dirigida al presidente, sobre vaciado de información en el traspaso de poderes, sí fue calificada pero dirigida al Consejo de Gobierno, y ha sido respondida en el Pleno por el consejero de la Presidencia, Interior y Administración Pública, Elías Bendodo.

En el comunicado leído ante el Salón de Plenos, desde Vox han aludido al 'ius in officcium' recogido en el artículo 23 de la Constitución española, que "consagra como derecho fundamental el ejercicio de esas funciones", según este grupo, que entiende que ese derecho "se ve mermado por la Mesa, cuya capacidad de calificación es liminar".

Vox ha llamado así a realizar "desde este mismo instante" una "reforma en profundidad" del Reglamento del Parlamento "como un objetivo innegociable", y al respecto considera que, "más allá de lo que el interés político o tacticista les pueda dictar, lo cierto es que todos los partidos coincidimos" en ver "como algo muy necesario la redacción de una nueva iniciativa que establezca con claridad y precisión las pautas por las que deba regirse la actividad de este Parlamento".

Se trata, según abunda Vox, de que, con su nueva redacción, desde el Reglamento "quede garantizada la libertad de los diputados en el desarrollo de las funciones para las que han sido elegidos". Desde Vox han concluido indicando que confían "en que el resto del arco parlamentario esté a la altura de las circunstancias" sobre esta cuestión.