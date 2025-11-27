Vox señala que "aterrizará" los problemas andaluces y duda que Moreno reforme el SAS tras siete años gobernando

El portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, este jueves en declaraciones a los medios tras el discurso del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Debate sobre el estado de la Comunidad. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha calificado este jueves la intervención del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de apertura del Debate sobre el estado de la Comunidad como "todos los años lo mismo" y ante este diagnóstico se ha comprometido en su intervención de réplica a "aterrizar los problemas que tienen los andaluces en este Parlamento" y con ello "vamos a hablar de esas preocupaciones".

En declaraciones a los medios de comunicación a la conclusión de la intervención de Moreno, Gavira ha ahondado en esa lista de preocupaciones para señalar que "vamos a empezar hablando del empleo" tras considerar que este ámbito Moreno "hoy aquí ha mentido".

Seguidamente ha apuntado hacia la gestión sanitaria donde ha ironizado con el hecho de que tras siete años de gobierno el presidente andaluz "ha venido a decir que hace falta una renovación del Servicio Andaluz de Salud", afirmación de la que ha inferido es que "quiere empezar a tomar medidas".

El portavoz de Vox en Andalucía ha asegurado que la vivienda será objeto de su réplica a Moreno por cuanto ha señalado que "es la tercera preocupación que tienen los andaluces", antes de recordar que "no ha hablado nada por supuesto de corrupción política porque ya el Partido Popular está enseñando la patita".

En el debe de los temas que ha añorado encontrar en el discurso de Moreno ha apuntado "la inmigración ilegal".

Ha sido sarcástico Gavira para cuestionarse la idea de estabilidad que ha defendido el presidente andaluz para afirmar que "lo cierto y verdad es que la estabilidad es que la mitad de la familia de nuestra tierra no llegan a final de mes", para concluiri que "somos más pobres y con más exclusión social que en el año 2008".

Gavira ha recriminado a Moreno el hecho de haber sido el presidente andaluz con "más recursos que cualquiera que haya ocupado ese escaño verde que tiene él como presidente de la Junta de Andalucía", así como el hecho de ser "un presidente que se ha olvidado lo que prometió y con lo que se comprometió a todos los andaluces".

"Como el señor Feijoó, al parecer, es poca cosa para hacerle la oposición al gobierno de Sánchez, él ha cogido la bandera también", ha seguido indicando sobre el contenido del discurso de Moreno, con la crítica aquí de que "todos los andaluces tenemos problemas mucho más graves como para que el señor Moreno se dedique a otros menesteres".