Vox señala la "crítica situación" del sector primario en Jaén y afea medidas "insuficientes e ineficaces" de la Junta

Rodrigo Alonso en una imagen de archivo. - VOX

JAÉN 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vox ha señañlado la "crítica situación" que atraviesa el sector primario en la provincia de Jaén y ha afeado las medidas "insuficientes e ineficaces" por parte de la Junta de Andalucía.

Así lo ha indicado este lunes en una nota el parlamentario andaluz y portavoz nacional de Trabajo y Campo de la formació, Rodrigo Alonso, tras una reciente visita al territorio jiennense.

Se ha referido, en primer lugar, a "los 1,2 millones de olivos afectados por la plaga del algodoncillo," especialmente, en Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo, Iznatoraf, Sorihuela del Guadalimar y Beas de Segura.

"Vox reclama insistentemente que se declare zona de desastre natural para agilizar la respuesta de la Junta e indemnizar a los olivareros afectados", ha dicho, no sin añadir que también demanda solicitar a Bruselas la "autorización necesaria para usar puntualmente un fitosanitario capaz de combatir y erradicar la plaga".

Al respecto, ha criticado la gestión "pésima e ineficaz" del Gobierno andaluz, debido a que los "tratamientos no funcionan y el algodoncillo sigue expandiéndose". A ello ha sumado que las ayudas económicas "son insuficientes y escasas", ya que "350 euros son una miseria y se está jugando con la desesperación de los olivareros".

Al hilo, ha aludido a "las 56.700 toneladas de aceite de Túnez que no se venden en España como aceite etiquetado con origen tunecino" y se ha preguntado "dónde están". En este punto, ha destacado iniciativas de Vox en el Parlamento autonómico para modificar la Ley de Salud Pública de Andalucía, de modo que el fraude en el etiquetado "pase a ser una infracción administrativa muy grave (ahora es leve) y pueda sancionarse de forma contundente y disuasoria a quienes practican el fraude en el etiquetado".

Por otro lado, Alonso ha mencionado el impacto económico que supone para la provincia la infección de lengua azul entre las ganaderías ovina y bovina, "de rápidísima propagación". Ha denunciado que la Junta no ha pagado las indemnizaciones pendientes y que "solo subvenciona la vacuna", al tiempo que ha exigido que se implementen medidas urgentes para proteger al sector ganadero en Jaén.

"La Junta es incapaz de resolver los graves problemas de las explotaciones olivareras y ganaderas en la provincia de Jaén. Y las medidas que se están implementando, por insuficientes e ineficaces, están convirtiendo a Moreno Bonilla en el gran enemigo del sector primario jiennense", ha concluido.