Vox señala la pérdida de 5.000 hectáreas de viñedo en Andalucía en diez años mientras la Junta pide "un análisis serio"

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Vox ha advertido este jueves la pérdida de 5.157 hectáreas de viñedo en Andalucía en los últimos años, al pasar de las 27.222 hectáreas de 2014 a las 22.065 de 2024, mientras que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha negado una disminución generalizada de la superficie agraria útil en los últimos años y reclama "un análisis serio" de la situación.

En una pregunta en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento andaluz, el diputado de Vox Rafael Segovia ha advertido del "grave deterioro" del sector vitivinícola en la comunidad autónoma y ha destacado "la crítica" situación del sector, agravada por la presencia del 'mildiu', una enfermedad que está afectando gravemente a las uvas en diferentes zonas como el marco de Jerez, Montilla y Axarquía. "Los agricultores de Huelva están considerando arrancar sus vides porque apenas cubren los costes de producción", ha manifestado, advirtiendo sobre el riesgo para la denominación de origen y el patrimonio cultural.

El diputado ha criticado además las políticas agrícolas del Gobierno autonómico, señalando la reducción prevista del 21,8% en la Política Agraria Común (PAC) y acusando al Grupo Popular y Socialista de contribuir al "detrimento de la actividad agrícola, ganadera y pesquera de Europa". "Nosotros, desde luego, nos vamos por el saline. Eso no toma parte, sin duda, de la Agenda 2030", ha concluido.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha defendido la realidad agrícola de Andalucía, asegurando que "no se ha producido una disminución generalizada de la superficie agraria útil en los últimos años".

De igual maenra, ha destacado que "los últimos datos del censo arrojan un total de 4.748.844 hectáreas de superficie agraria útil en Andalucía, lo que supone el 54% de la superficie de la comunidad autónoma" y ha subrayado además que "Andalucía concentra la mayor cantidad de hectáreas dedicadas a la agricultura de toda España".

El consejero ha explicado que "se producen altas y bajas en los cultivos según diferentes factores como la transformación al ecológico o la influencia de la política agraria común". Ha insistido en que "hay que hacer un análisis serio más allá de un titular".

Ha remarcado que "Andalucía lidera en el contexto nacional el apoyo al relevo generacional en el campo, con más recursos que cualquier otra comunidad autónoma". Además, ha defendido que "este Gobierno no quiere acabar con la agricultura, todo lo contrario, la estamos apoyando como nunca antes".

Fernández-Pacheco ha concluido defendiendo que "el desarrollo sostenible, la lucha contra las enfermedades de sanidad vegetal y el apoyo a la agricultura son realidades que conviven en armonía en Andalucía".