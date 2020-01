Vox se suma a PSOE-A y Adelante para que Junta explique en el Parlamento subvenciones de IAM y sustituciones de docentes

Publicado 24/01/2020 14:13:00 CET

Hernández avisa al PP-A que "no se puede ser amigo de todos", y éste le replica: "Teníamos la confianza de poder ser amigos siempre y parece que no es posible"

SEVILLA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox se ha sumado este viernes a las solicitudes que habían registrado el PSOE-A y Adelante Andalucía en el Parlamento para que se celebren sesiones extraordinarias de las comisiones de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación y de Educación y Deporte, para que los titulares de estas áreas informen sobre el cambio en las subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) y las sustituciones de docentes en la pública. Por contra, ha sido rechazada otra solicitud relativa el nombramiento de la coordinadora de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que solo ha sido respaldada por los partidos proponentes.

Así se ha acordado en la reunión que ha celebrado este viernes la Diputación Permanente, donde se han sometido a votación las tres referidas solicitudes de comparecencias, que fueron registradas por el PSOE-A y Adelante y que han sido rechazadas por el PP-A y Ciudadanos (Cs), socios del Ejecutivo andaluz.

Si bien en un principio el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, había anunciado el voto favorable de su grupo para que se sustanciaran las tres comparecencias, finalmente ha rechazado los argumentos expuestos por PSOE-A y Adelante para la relativa al nombramiento de Lechuga, partidos a los que ha afeado que "lo que les gusta es que se hable del sexo anal".

Este asunto ha suscitado revuelo entre los portavoces durante el desarrollo de la Diputación Permanente. De hecho, antes del comentario de Hernández, el portavoz socialista, José Fiscal, ha advertido de que el nombramiento de Lechuga en Salud Sexual es poner a "la zorra al cuidado del gallinero", afirmación que su homólogo en el PP-A, José Antonio Nieto, le ha exigido que retire.

Nieto ha considerado "kafkiano" que critiquen su nombramiento por colaborar con el Obispado de Córdoba cuando el Gobierno central "acaba de nombrar al frente de estas políticas a una persona que hace unos meses reconocía que había tenido una relación con una alumna suya menor de 17 años". Por su parte, la portavoz adjunta de Adelante, Ángela Aguilera, ha abogado por la revocación de este nombramiento porque "flaco favor se le hace a la salud sexual poniendo a una ultra católica conservadora al frente".

Igualmente, durante la sesión también se ha puesto de manifiesto cierta tensión entre los portavoces de Vox y del PP-A. Y es que, mientras el representante del partido de Santiago Abascal ha avisado a los socios del gobierno que "en política no se puede ser amigo de todos", Nieto le ha replicado que "no se puede ser amigos de todos pero teníamos la confianza de ser amigos siempre y parece que eso tampoco no es posible".

Todo esto viene después de que Hernández, en una rueda de prensa previa a la Diputación Permanente, avisara de que su formación no apoyará medidas de la Junta si no hay "pasos" para implantar el pin parental "en próximas semanas".

COMPARECENCIAS Y POSICIONAMIENTOS

Finalmente sí se ha aprobado, en concreto, que la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, comparezca para informar sobre la "exclusión" de asociaciones y federaciones de mujeres y entidades sin ánimo de lucro de las convocatorias de subvenciones del IAM en la anualidad 2019, mientras que el titular de Educación y Deporte, Javier Imbroda, hará lo propio acerca de la "paralización" de las sustituciones de docentes mediante el sistema Sipri "durante más de un mes".

No obstante, con la oposición de Vox, no ha salido adelante la propuesta que pedía que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, diera cuenta en una sesión extraordinaria de la comisión del ramo de la situación actual de la sanidad en Andalucía y del nombramiento de Trinidad Lechuga como coordinadora de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de Andalucía.

En defensa de las solicitudes, el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, ha criticado que el PP-A se refiera como "cuestiones accesorias" a la sanidad, educación e igualdad. En concreto, ha explicado que la supresión fondos para asociaciones de mujeres es "una barbaridad" y ha acusado al Gobierno andaluz de "ocultar" a los afectados los cambios, de modo que "se han embarcan en los proyectos y ahora no van a poder financiarlos, a pesar de que tenían una resolución precia favorable". "No creen en este tipo de políticas", ha lamentado.

Sobre las sustituciones, Fiscal ha avisado de que con el cogobierno andaluz "el sistema de provisión de interinidades no funciona", con lo que "se da un proceso acelerado de deterioro de los servicios públicos"; mientras ha insistido en que la tercera comparecencia se justifica en que "día a día la sanidad pública se deteriora como jamás ha sucedido en Andalucía".

De su lado, el portavoz parlamentario del PP-A ha rechazado las tres comparecencias, con las que cree que la oposición "se ocupa por lo accesorio" y por "trampas" del anterior gobierno. En el caso del IAM, ha asegurado que el Ejecutivo "hace caso a la ley y a lo que exige la Intervención, cosa que el gobierno socialista no hacía". Ha asegurado que reformarán la norma y corregirán "lo que PSOE-A hizo mal, y lo haremos con más recursos".

En materia educativa, Nieto ha defendido que ahora "hay un sistema transparente que antes no existía" y que no van a renunciar a ser "más eficientes" en la gestión del dinero que se destina a Educación, mientras que cree que con la solicitud sobre sanidad "siguen haciendo el ridículo" como cree que pasó en el debate general que se celebró en diciembre.

Por Cs, Mónica Moreno ha tildado de "descaro" que el PSOE-A pida una comparecencia sobre una orden del IAM que elaboró su gobierno y que hacía "trampas" para "beneficiar a asociaciones afines". "No vamos a repetir los errores del pasado, y mucho menos si se incumple una norma", ha garantizado, antes de afear a los socialistas, en la misma línea, que en cuanto a las sustituciones "critican lo mismo que han hecho durante 37 años".

"Que soliciten estas comparecencias demuestra la apatía o desidia de corregir algo que no funcionaba cuando podían hacerlo", ha abundado para considerar que con la comparecencia sobre la situación sanitaria "su única intención es hacer ruido, embarrar y entorpecer la labor del gobierno".

Aguilera, de Adelante, ha urgido la comparecencia de Igualdad sobre las subvenciones del IAM porque cree que lo ocurrido "supone un atentado para desmantelar el tejido asociativo de feministas", mientras que quiere que se aborde la situación educativa porque cree que las decisiones adoptadas en cuanto a las sustituciones entra dentro "del proceso de inmolación de los servicios públicos" que, a su juicio, acomete el Ejecutivo andaluz. "Es un recorte encubierto más, un ataque más a la educación pública", apostilla.

Por último, el portavoz parlamentario de Vox ha señalado que aunque ve no ve "sólidas" las justificaciones del PSOE-A y Adelante para solicitar las referidas comparecencias, "la actualidad se impone y tenemos interés en escuchar a los consejeros sobre estos asuntos". "Si ahora el Gobierno dice que va a incumplir acuerdos suscritos con Vox, queremos saber si seguirán en la línea anunciada o van a cambiar", ha zanjado Hernández.