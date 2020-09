Vox traslada a Moreno su apuesta por la "estabilidad" del Gobierno PP-Cs y la "necesidad" de aprobar el Presupuesto 2021

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Vox en Andalucía, Alejandro Hernández, ha trasladado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, la "predisposición" de su grupo para "seguir apostando por la estabilidad del Gobierno de la Junta" que componen PP-A y Ciudadanos (Cs), así como ha compartido con el jefe del Ejecutivo regional la "necesidad" de aprobar los Presupuestos andaluces para 2021.

Así lo ha explicado Alejandro Hernández en una rueda de prensa tras una reunión con el presidente de la Junta en el Palacio de San Telmo enmarcada en la ronda de encuentros que Juanma Moreno ha desarrollado entre este martes y este miércoles con los portavoces parlamentarios para abordar el nuevo curso político.

El dirigente de Vox ha señalado que el presidente de la Junta le ha dado traslado de "lo que pueden ser las líneas maestras de actuación del Gobierno de la Junta en los próximos meses, en un escenario en el que existe muchísima preocupación por los rebrotes" de coronavirus y en el que "sigue existiendo un número importante de incertidumbre respecto de la evolución que podamos vivir en los en los próximos meses" por la pandemia.

Al respecto, el portavoz de Vox ha realizado "un llamamiento a la responsabilidad de la sociedad andaluza", cuyo comportamiento "ha sido ejemplar durante todos estos meses", según ha valorado.

Hernández ha expresado la "coincidencia" de Vox con el presidente de la Junta en la idea de que "es importante sacar adelante unos presupuestos para el año 2021". Al respecto, ha indicado que "a ver si el Gobierno central hace sus tareas y nos permite que se puedan formular unos presupuestos adecuados, correctos, realistas y que resulten proactivos para que se propicie la continuación de la actividad económica con todas las cautelas y garantías sanitarias".

Hernández también ha indicado que "en este momento siguen vigentes" los "pactos presupuestarios" suscritos entre el Gobierno andaluz y Vox, y "la filosofía de los mismos sigue plenamente vigente". "Incluso, en estos tiempos de crisis, todavía más, porque son ideas que van enfocadas a una mayor eficiencia de la Administración, una mayor austeridad, a destinar los recursos allí donde realmente hace falta", según ha agregado el portavoz de Vox.

Ha indicado que el presidente Moreno le ha trasladado "la necesidad, la conveniencia de que exista un presupuesto para el año 2021, porque desde muchos puntos de vista sería positivo para Andalucía".

"Nosotros coincidimos con esa opinión, con esa afirmación", según ha confirmado el diputado de Vox, quien ha recordado que "ya desde principios del verano" su grupo ha mantenido "reuniones con la Consejería de Hacienda para trabajar en ese presupuesto".

No obstante, ha reiterado que "el Gobierno central no ha hecho sus tareas, y es difícil formular unos presupuestos cuando no se están publicando una serie de índices ni se están haciendo públicos una serie de datos de los que tenemos que partir forzosamente para formular las cuentas públicas aquí, en esta región". "Pero bueno, se trabajará", y "por parte de Vox desde luego no va a quedar", según ha advertido.

También ha aludido a las "auditorías externas" en la Junta acordadas "en el pacto de investidura" suscrito con el PP-A, que "al final se plasmaron en los primeros pactos presupuestarios", y que ya "están terminando y arrojarán una serie de información".

Si de esas auditorías se demuestra que "existe una duplicidad, un solapamiento en los trabajos; si se demuestra que efectivamente hay entes y organismos que son innecesarios, pues evidentemente se tendrán que suprimir", según ha advertido Hernández, quien ha apostillado que esto "no es una cuestión caprichosa", y que Vox se va a ceñir "a criterios objetivos que vengan marcados en esas auditorías".

APUESTA POR LA "ESTABILIDAD" DE LA JUNTA

Hernández ha trasladado a Moreno la "predisposición" del grupo de Vox "para seguir apostando por la estabilidad del Gobierno de la Junta", algo "por lo que ya nos hemos decantado en ocasiones anteriores", según ha abundado, ya que en Vox entienden que "es provechoso para el conjunto de Andalucía que exista esa estabilidad, esa garantía de que efectivamente vamos a tener un gobierno estable durante los próximos meses".

En esa línea, ha opinado que la "responsabilidad" del grupo parlamentario de Vox ha sido "algo que ha quedado más o menos patente", pero ha matizado que tanto el PP como Cs "deben ser conscientes de que tendrán que ir aceptando algunas peticiones que, razonable y proporcionalmente a la representatividad de nuestro partido en el escenario político andaluz, les vayamos trasladando".

Hernández ha aseverado que Vox no es el Gobierno de la Junta "ni podemos marcar el paso" al Ejecutivo andaluz, algo que "no sería conveniente para Andalucía", pero sí entiende que el gabinete de Moreno "tendrá que recoger inevitablemente propuestas de Vox, dentro de lo que es una negociación política y, por supuesto, de conformidad con la correlación de fuerzas existente ahora mismo en el Parlamento de Andalucía".

"MEJORAR LA COMUNICACIÓN" CON LA JUNTA

Además, el diputado de Vox ha revelado que ha ahondado con el presidente "en la posibilidad de mejorar la comunicación entre el Gobierno y nuestro grupo parlamentario", porque, aunque "hay una comunicación más o menos fluida; como todo, siempre es mejorable", según ha apostillado.

Al hilo, Hernández ha aludido a "algunos espacios en los que se han producido una serie de desencuentros informativos, quizá por el paréntesis veraniego o por no haber establecido los protocolos adecuados para que nunca se produzca ningún cortocircuito en esa relación que tiene que haber" entre el Gobierno y el grupo parlamentario, y que esa comunicación "tenga una mayor fluidez".

VUELTA AL COLE

Por último, el portavoz de Vox ha indicado que Moreno le ha informado "más o menos detalladamente de lo que lo que van a ser los protocolos para el regreso presencial a las aulas" de los escolares en el nuevo curso.

Al respecto, ha comentado que "sabemos que es una situación difícil en la que habrá que analizar cómo va produciéndose la evolución de los eventuales contagios", pero ha apostillado que "quizá hubiera sido conveniente que se hubiera adelantado trabajo", porque "a día de hoy, cuando apenas quedan unos días para la reincorporación a las clases, hay muchas familias que nos trasladan su inquietud por cómo se va a producir esa reincorporación".

En ese sentido, desde Vox han trasladado al presidente de la Junta que "es necesario un esfuerzo didáctico para que efectivamente llegue a conocimiento de las familias las medidas que se han adoptado en garantía de la indemnidad sanitaria de los alumnos".