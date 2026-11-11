Vox ve la huelga general del 11N como el "último servicio político" de los sindicatos a Pedro Sánchez antes del 29N

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - VOX

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 11 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha considerado este miércoles que la huelga general de este 11 de noviembre "convocada por los sindicatos contra la oposición es el último servicio político que estos parásitos sindicales quieren prestarle" al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "antes de las elecciones" del próximo 29 de noviembre a las que el dirigente socialista se presenta como candidato a la reelección como presidente del Gobierno.

Así lo ha señalado Isabel Moñino durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) acompañada por los candidatos de Vox al Congreso y al Senado y miembros del equipo provincial, según ha informado el partido en una nota.

La dirigente de Vox ha criticado la "hipocresía" y la "desvergüenza" de los sindicatos convocantes de la huelga general, a los que ha acusado de utilizar esta movilización como "el último servicio político" a Pedro Sánchez antes de las próximas elecciones.

En esa línea, ha censurado que los responsables sindicales hayan permanecido "callados durante ocho años mientras aumentaba el precio de la cesta de la compra, los trabajadores perdían poder adquisitivo y se disparaba el coste de la vivienda", y ha llamado la atención acerca de que ahora, a pocas semanas de las elecciones, "hayan decidido salir a la calle contra la oposición utilizando la vivienda como excusa".

Moñino ha asegurado que esta movilización "responde a los intereses políticos de unas organizaciones sindicales" que, a su juicio, "han antepuesto la defensa de sus propios privilegios a la de los trabajadores españoles".

VOX "CONDENA LA VIOLENCIA DE LOS PIQUETES CONTRA LOS TRABAJADORES"

Por otro lado, la portavoz de Vox ha condenado los "episodios de violencia protagonizados por piquetes contra trabajadores que querían acudir libremente a sus puestos de trabajo durante esta jornada de huelga".

"Desde Vox condenamos todo tipo de violencia, amenazas o coacciones perpetradas por estos piquetes contra trabajadores españoles que libremente acudían a sus puestos de trabajo", ha señalado.

En este sentido, Isabel Pérez ha exigido que "se garantice la seguridad y la integridad de todos los trabajadores que deseen desarrollar su actividad laboral con normalidad, sin sufrir intimidaciones ni coacciones".

"Es una vergüenza que estos sindicatos afines al Gobierno, que llevan ocho años arrodillados al Gobierno, hoy se levanten y se pongan muy bravos intimidando a los trabajadores", ha denunciado Isabel Pérez Moñinom quien ha acusado también a las organizaciones sindicales de salir a la calle para "defender sus propios intereses y los del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en lugar de preocuparse por los problemas reales de los españoles".

En esa línea, la representante de Vox ha aseverado que "los sindicatos son enemigos de los trabajadores". "Lo único que hacen es salir a las calles para defender sus privilegios y para defender al Gobierno que garantiza sus privilegios", ha agregado.

Finalmente, la dirigente de Vox ha advertido de que las organizaciones sindicales tendrán que afrontar "un cambio de escenario político" si su formación llega al Gobierno tras las próximas elecciones generales, y al respecto ha sentenciando que "lo que tienen muy claro los sindicatos es que con Vox se les va a acabar el chollo".